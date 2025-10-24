Zaskakujące wieści ws. Igi Świątek. Polska tenisistka doszła do tego momentu

Warto przypomnieć, że w przypadku imprezy rangi WTA Finał, analogicznie bardzo podobnie jak u panów (ATP), kibice będą mogli podziwiać najlepsze tenisistki oraz najlepszych tenisistów, patrząc na światowe rankingi.

Bilans Igi Świątek ze światową czołówką. Ciekawe porównanie z Polką

Ostatnią, która zapewniła sobie awans do ścisłej czołówki, konkretnie czołowej „ósemki”, wywalczyła Jelena Rybakina. Kazaszka dorzuciła bezcenne punkty w turnieju rozgrywanym Tokio, właściwie rzutem na taśmę spychając na pozycję rezerwowej Mirrę Andreiejewą. Młoda dziewczynka z Rosji przyzwyczaiła jednak, że podchodzi do rywalizacji bezkompromisowo, więc jeśli faktycznie dostanie szansę w roli wchodzącej na kort – np. pod nieobecność „podstawowej” uczestniczki – to Andriejewa może zamieszać. Jednak nie na tyle, żeby faktycznie liczyć się w walce o końcowy triumf.

Ciekawe zestawienie meczów Igi Świątek przedstawił dziennikarz Michał Chojecki. Widać na nim bilans polskiej tenisistki w meczach z uczestniczkami WTA Finals 2025. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze, bo w karierze Świątek może się popisać bilansem na poziomie 42 zwycięstw i 22 porażkach.

Tu jednak ważna adnotacja. Jeśli spojrzeć tylko na rok 2025, Świątek ma bilans 8:7. Duża w tym „zasługa” wspomnianej Rybakiny. To w meczach z Kazaszką polska zawodniczka ma bilans 4:0, który mocno poprawia całościową statystykę. Bezpośrednia rywalizacja z Aryną Sabalenką? Tylko jedna okazja w 2025 roku, w pamiętnym półfinale na wielkoszlemowych kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Ostatecznie to Białorusinka triumfowała w trzech setach, kończąc piękną serię triumfów Polki w stolicy Francji. Choć Sabalenka nie sięgnęła po tytuł RG 2025, bo w finale lepsza była Coco Gauff.

WTA Finals w Rijadzie zaplanowano na 1-8 listopada. Osiem najlepszych zawodniczek sezonu zostaje podzielonych na dwie grupy po cztery zawodniczki każda, w których każda gra po trzy mecze. Losowanie odbędzie się w najbliższy wtorek (tj. 28.10).

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

