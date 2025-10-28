Iga Świątek poznała rywalki w WTA Finals. Będą gigantyczne emocje!

Z kim zagra polska tenisistka? Wiceliderka rankingu WTA trafiła do tzw. grupy Sereny Williams. Iga Świątek zmierzy się z: Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys.

Grupa Steffi Graf: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini.



Zapowiada się zatem powtórka z finału tegorocznego Wimbledonu (Świątek – Anisimova), półfinału Australian Open (Świątek – Keys) oraz starcia Polki z Rybakiną, czyli rywalką, która wyjątkowo „leży” polskiej zawodniczce.

WTA Finals w Rijadzie zaplanowano na 1-8 listopada. W fazie grupowej każda z ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu zagra po trzy mecze.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

