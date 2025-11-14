Show Igi Świątek w barwach reprezentacji Polski. To było zderzenie ze ścianą!

Zanim na korcie w Gorzowie Wielkopolskim pojawiła się Iga Świątek, w pierwszym spotkaniu meczu Polska – Nowa Zelandia, ważne zwycięstwo zanotowała Katarzyna Kawa. Najbardziej doświadczona zawodniczka w reprezentacji, spoglądając na staż, ograła w dwóch setach Vivian Yang 6:4, 6:4.

Nowozelandka postawiła trudne warunki, do tego doszedł mały stres tak dużym zainteresowaniem ze strony polskich kibiców, ale ostatecznie Kawa zdołała zwyciężyć.

Billie Jean King Cup: Pokaz siły Igi Świątek. Polska górą nad Nową Zelandią

W kontekście Kawy mógł zadziałać niewielki stres, ale atmosfera na trybunach hali w Gorzowie Wlkp., wyraźnie zadziałała motywująco na Igę Świątek. Wiceliderka rankingu WTA ponownie reprezentuję Polskę, tym samym zamykając swój wymagający sezon 2025. Polka stanęła do gry z mającą dopiero 21 lat Elyse Tse. Nowozelandka to aktualnie zawodniczka z pozycji numer 909 w rankingu WTA.

Pytaniem nie było zatem, czy Polka wygra, tylko – zachowując szacunek do przeciwniczki Świątek – ile gemów zdoła urwać przeciwniczka drugiej rakiety świata. Jak się okazało, forma Świątek nie pozwoliła na zbyt wiele Tse. Poza pojedynczymi akcjami tenisistka z Nowej Zelandii mogła tylko z uznaniem skwitować lekcję tenisa, którą otrzymała. Choć trzeba oddać, po przegranym pierwszym secie 0:6 w zaledwie 20 minut, wydawało się, że w drugiej odsłonie również może dojść do egzekucji.

Tse zdołała jednak ugrać honorowego gema i nie ukrywała swojej radości.

Ale to było wszystko, Świątek zwyciężyła ostatecznie 6:0, 6:1, pieczętując tym samym zwycięstwo reprezentacji Polski w całym spotkaniu nad Nową Zelandią. System rozgrywek w BJKC jest bowiem taki, że do rozegrania są dwa mecze singlowe i jeden deblowy. Prowadzenie 2:0 gwarantuje zatem zwycięstwo w całej rywalizacji.

W deblu zagrają Linda Klimovicova / Martyna Kubka – Jade Otway / Erin Routliffe.

Polki do gry powrócą w niedzielę (tj. 16 listopada). Wówczas zmierzą się z Rumunią. Dzień wcześniej Rumunki czeka starcie z Nową Zelandią. Stawką trzydniowego turnieju play-off grupy B o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

Wszystkie mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz platformie internetowej Polsat Box Go.

