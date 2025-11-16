Iga Świątek wywołała szaleństwo! Niesamowite obrazki prosto z Polski

Reprezentacja Polski od bardzo pewnego zwycięstwa rozpoczęła turniej w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięstwa dla gospodyń osiągnęły kolejno: Katarzyna Kawa i Iga Świątek w meczach singlowych oraz debel Linda Klimovicova/Martyna Kubka.

Billie Jean King Cup: Szaleństwo kibiców w Gorzowie Wielkopolskim!

Strona sportowa, to jedno, ale kibice, mając możliwość zobaczyć na żywo Igę Świątek i jej koleżanki z reprezentacji, chcą zdobyć coś z zestawu: autograf, zdjęcie, bądź zamienienie słów z idolkami. Taka okazja pojawiła się w sobotę, podczas specjalnego spotkania z kibicami, zorganizowanego w dniu niemeczowym reprezentacji Polski.

Obrazki prosto z Gorzowa Wlkp. nie pozostawiają żadnych wątpliwości. To pozytywne szaleństwo na punkcie Świątek oraz polskiej reprezentacji tenisowej, najlepiej udowadnia, jak rośnie zainteresowanie tenisem w Polsce.

Punktem odniesienia jest oczywiście Świątek, to nie ulega wątpliwości. Dużo pozytywnej energii na obrazkach z turnieju BJKC pokazuje jednak, że to, co dzieje się często w przestrzeni internetowej, w rzeczywistości jest jedynie ułamkiem faktycznej – dobrej fali zainteresowania tenisowego w Polsce.

W niedzielę (tj. 16 listopada) Polki zagrają z Rumunkami. Początek rywalizacji o godzinie 15:00. Zwyciężczynie tego starcia zwyciężą w zmaganiach w Gorzowie Wlkp. Do sukcesu potrzeba dwóch zwycięstw w meczach – dwa singlowe i jedno deblowe.

Stawką trzydniowego turnieju play-off grupy B o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen. Wszystkie mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz platformie internetowej Polsat Box Go.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

