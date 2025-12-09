Iga Świątek sprawiła dzieciom ogromną frajdę. Nowa twarz polskiej mistrzyni

O czym dokładnie mowa? Iga Świątek jest ambasadorką LEGO w Polsce. Wraz z najmłodszymi (oraz ich rodzicami) wiceliderka rankingu WTA wzięła udział w wydarzeniu, w mikołajkowy weekend, na kortach Warszawskiego Klubu Sportowego Mera.

Iga Świątek z uśmiechem dla dzieciaków. LEGO i „Świąteczny secik”

Atrakcji było sporo. Najmłodsi mogli napisać list do Świętego Mikołaja, udekorować choinkę, a sama tenisistka włączyła się m.in. w budowanie z dzieciakami tego, co wytworzyła wyobraźnia – oczywiście z najbardziej znanych na świecie klocków.

– Kort tenisowy to dla mnie naturalne środowisko, moje miejsce pracy, więc zmienienie go w Świąteczną Strefę Zabawy było świetną odskocznią od treningów. Mogłam tu odpocząć, uruchomić wyobraźnię i budować w tak magicznej atmosferze razem z dziećmi. Było wesoło i była radość tworzenia! To było świetne doświadczenie i sprawiło mi dużo radości – przyznała Świątek, opisując wydarzenie.

Trzeba przyznać, że polska tenisistka sprawiła mnóstwo radości zgromadzonym. Sama po raz kolejny pokazała za to, że jest bardzo pozytywną postacią, przyciągając do siebie również poza sportowymi, tenisowymi meczami i turniejami.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

