Reprezentacja Polski ma swój szczególny talizman. To prawdziwy hit internetu!

W poniedziałek (tj. 5 stycznia) reprezentacja Polski na dobre rozpoczęła zmagania podczas United Cup 2026. Polski zespół w bardzo dobrym stylu okazał się lepszy od Niemiec. Swoje mecze wygrali: Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek w singlu, a na koniec w mikście górą był duet Katarzyna Kawa i Jan Zieliński.

United Cup 2026: Flaming maskotką drużyny. Iga Świątek wyjaśniła sekret

Do zabawnej sytuacji doszło po meczu wiceliderki rankingu WTA i niekwestionowanej gwiazdy polskiego teamu. Iga Świątek została bowiem zapytana o flaminga, który po raz drugi znalazł się razem z zespołem w boksie tuż przy korcie.

„Flammy”, jak nazwany został przez drużynę przy okazji United Cup 2025, przyniósł polskiemu teamowi szczęście. Co więcej, po finale w ubiegłym roku, dodatkowo przydał się przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dmuchanego flaminga wylicytowano bowiem za 2000 złotych, trafił do nowego właściciela, po czym… wrócił ponownie do reprezentacji Polski. Świątek po spotkaniu z Evą Lys wyjaśniła, że to zasługa Hurkacza, że faktycznie „Flammy” ponownie towarzyszy zespołowi. A co więcej, historia tego flaminga stała się błyskawicznie hitem mediów społecznościowych United Cup.

Do Sydney trafił bowiem prosto z… Zakopanego. To zasługa Górskiej Akademii, dzięki której udało się namierzyć flaminga, tak istotnego w kontekście tenisowej reprezentacji Polski. Wspomniany tenisista z Wrocławia otrzymał maskotkę od dzieciaków do rąk własnych, a cała historia opisana jest w specjalnym nagraniu na Instagramie.

Pozostaje trzymać kciuki, żeby maskotka ponownie przyniosła polskiej drużynie szczęście.

Drugie grupowe starcie dla Polski to rywalizacja z Holandią. Ta odbędzie się w środę (tj. 7 stycznia) od 0:30 polskiego czasu. Na początek starcie Hubert Hurkacz – Tallon Griekspoor, następnie Iga Świątek – Suzan Lamens (2:30) i mikst od 4:30.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

Czytaj też:

Kamil Semeniuk bohaterem we Włoszech. Piękny gest dla młodych siatkarzyCzytaj też:

Tragedia w polskich skokach narciarskich. To jest nie do pomyślenia