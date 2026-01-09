Iga Świątek zmiotła rywalkę z kortu. Tajemnicze zachowanie Polki w tle

Spoglądając choćby na ranking WTA, raczej nikt nie miał wątpliwości, kto jest faworytem rywalizacji w starciu Maya Joint – Iga Świątek. Australijka to obecnie zawodniczka z miejsca 32., ma dopiero 19 lat i tak właściwie jest na początku swojej kariery. W przypadku Polki – mowa o sześciokrotnej zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema. I numerze 2 na świecie.

United Cup: Iga Świątek ze zwycięstwem! Niepokojące obrazki na korcie

Tę różnicę było widać w trakcie pierwszego aktu ćwierćfinału United Cup 2026. Australijka właściwie tylko przez fragment drugiego seta mocniej nacisnęła rywalkę. Świątek musiała wybronić break pointa, ale zrobiła to skutecznie i... to by było na tyle. Świątek zwyciężyła gładko 6:1, 6:1.

Zaskakujące obrazki miały miejsce przy stanie 2:1 w pierwszym secie. Polka nagle pozwoliła sobie na łzy, które można było zaobserwować w oku kamery. Wim Fissette, trener Świątek, uspokoił sytuację. Pytaniem bez odpowiedzi pozostało, co tak naprawdę wydarzyło się w tym akurat momencie.

Jeśli były to problemy zdrowotne, szybko zostały one zniwelowane świetną postawą na korcie. Choć z pewnością, pozostaje pewien znak zapytania. Pozostaje mieć nadzieje, że to nie było nic groźnego, a jedynie nieco niepokojącego po stronie Polki.

W drugim pojedynku meczu Australia – Polska powracający do gry po ponad półrocznej przerwie Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexem de Minaurem. Australijczyk to czołowy zawodnik rankingu ATP, więc tenisistę z Wrocławia z pewnością czeka trudne zadanie. Starcie męskiego singla rozpocznie się kilkadziesiąt minut po ostatniej piłce starcia Joint – Świątek.

Na koniec rywalizacji pozostanie jeszcze rywalizacja miksta. W pierwszych dwóch spotkaniach Polskę reprezentował duet: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Mecze z Niemcami i Holandią polski mikst wygrał odpowiednio 2:0 i 2:1 w setach.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

