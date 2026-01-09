Polska rządzi w United Cup! Wielkie zwycięstwo do zera z gospodarzami

Ogromną dawkę tenisa otrzymali kibice, którzy od samego rana – polskiego czasu – śledzili rywalizację w meczu Australii z Polską. Gospodarze stanęli do gry z rywalem mocnym i niepokonanym w tegorocznych rozgrywkach. Jak się miało okazać, ten status został podtrzymany, choć do rozstrzygnięcia potrzebne było kluczowe zwycięstwo w mikście.

United Cup 2026: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński dali Polsce awans do półfinału

Na otwarcie dnia punkt dla Polski zdobyła Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu WTA pokonała w dwóch setach Mayę Joint, wygrywając 6:1, 6:1. Jako drugi z kadry Polski na korcie pojawił się Hubert Hurkacz. Polski zawodnik, choć dopiero wraca do rywalizacji po ponad półrocznej przerwie, stworzył kapitalne widowisko w starciu z Alexem De Minaurem. Australijczyk ostatecznie wyszarpał sukces, wygrywając z tenisistą z Wrocławia 6:4, 4:6, 6:4.

Po spotkaniu komplementował jednak to, w jak wielkim stylu do gry wrócił Hurkacz. I jak trudno było zwyciężyć.

Okazało się, że decydująca była batalia miksta. Kapitan Mateusz Terczyński wypuścił w bój Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego. A ten mikst w świetnym stylu wygrali 6:4, 6:0 – zapewniając tym samym miejsce w półfinale United Cup 2026.

Duet Hunter / Smith nie miał zbyt wiele do powiedzenia od końcówki pierwszego seta do... końca spotkania. Zwłaszcza wygrana 6:0 była niezwykle imponująca. Można było odnieść wrażenie, że Zieliński bardzo mocno wspiera Kawę, od początku biorąc na siebie te najtrudniejsze, decydujące zagrania. Nie jest tajemnicą, że mowa w tym wypadku o świetnym specjaliście w grze podwójnej.

Co zresztą Zieliński kolejny raz udowodnił. To było wielkie zwycięstwo polskiego miksta. I co istotne, słuszny krok z zaufaniem dla tego duetu. Można było bowiem przewidywać, że do gry zostanie wysłana Świątek. Ostatecznie jednak postawiono na słuszne rozwiązanie z mikstem, który rozegrał dwa pełne mecze – plus trzeci z Australią – i dobrze rozumie się na korcie.

W półfinale Polska zagra z USA. Mecz odbędzie się już w sobotę (tj. 10 stycznia). Już same mecze singolowe zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Iga Świątek zagra bowiem z Coco Gauff, a Hubert Hurkacz będzie rywalizował z Taylorem Fritzem. A w odwodzie, jakżeby inaczej, będzie świetny polski mikst.

W drugim półfinale Szwajcaria zagra z Belgią.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

