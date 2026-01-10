Reprezentacja Polski zagra w finale! Ten zespół ma wielkiego bohatera

To był dzień pełen tenisowych emocji, kolejny z rzędu, patrząc na udział reprezentacji Polski w United Cup 2026. W ćwierćfinale imprezy Polska musiała uporać się z gospodarzami i ta sztuka się udała. Zadecydował bowiem zwycięski mikst, w którym Katarzyna Kawa i Jan Zieliński nie mieli sobie równych.

Jak się miało okazać, w sobotnim półfinale ponownie – to mikst decydował o wszystkim.

Wielkie emocje w starciu Polska – USA. Trzy twarde boje w Sydney

Zaczęło się jednak od wygranego w świetnym stylu meczu Huberta Hurkacza. Wrocławianin ograł numer 9 w światowym rankingu, Taylora Fritza. Amerykanin dojechał z Polakiem do dwóch tie-breaków, w których łącznie ugrał zaledwie trzy punkty.

Mając 1:0 na kort dla Polski wyszła walczyć Iga Świątek. Wiceliderce rankingu WTA stanęła jednak naprzeciw Coco Gauff. Będąca światową „czwórką” tenisistka ma wyraźny patent na mecze ze Świątek. Na kort w Sydney wychodziła, mając na koncie trzy z rzędu triumfy nad Polką, w tym jeden w ubiegłorocznym… finale United Cup.

Niestety, ponownie okazało się, że Świątek – choć waleczna – nie zdołała znaleźć recepty na ogranie Gauff. Tym samym zrobiło się 1:1 i o tym, kto zagra w finale ze Szwajcarią, musiał zadecydować mikst. Kapitan Mateusz Teryczyński, podobnie jak w poprzednich przypadkach, zdecydował się na wystawienie zestawu Kawa/Zieliński.

Po drugiej stronie siatki pojawił się za to amerykański mikst Coco Gauff / Christian Harrison. Pierwszą partię na swoją korzyść rozstrzygnął polski duet, wygrywając po tie-breaku. W drugiej odsłonie było już 3:5, ale Kawa i Zieliński zdołali wrócić do wyniku 5:5, odrabiając stratę przełamania. USA znowu wyszło na prowadzenie 6:5 z przełamaniem, po czym ponownie zrobiło się 6:6.

To były ogromne emocje na miarę walki o finał.

twitter

Przy stanie 5:2 dla polskiego miksta o przerwę na żądanie, przysługującą w przypadku rozgrywek United Cup, poprosił kapitan USA. Sytuacja była bowiem podbramkowa, a spoglądając na grę polskiego miksta, ręce same składały się do oklasków.

Zieliński i Kawa nie wypuścili takiej przewagi, zapewniając tym samym zwycięstwo Polsce i awans do finału United Cup. Co ciekawe, po raz trzeci z rzędu. Pytanie zatem, czy do trzech razy sztuka, bo Polska dwa razy przegrała – z Niemcami w 2024 i USA w 2025 roku. Tym razem rywalizacja ze Szwajcarią wydaje się być taką, w której to polski team będzie faworytem.

twitter

Finał United Cup 2026 zaplanowano na niedzielę (tj. 11 stycznia). Początek rywalizacji o godzinie 7:30 polskiego czasu. Dokładna rozpiska gier dostępna będzie zapewne wkrótce.

Czytaj też:

Cios dla legendy polskich skoków. Szokujące wieści z ZakopanegoCzytaj też:

Karol Nawrocki dotarł na Jasną Górę. Prezydent z kibicowskim szalikiem