Tak wygląda terminarz finału United Cup. Polska zagra o tytuł ze Szwajcarią

Nie ulega wątpliwości, że tempo reprezentacyjnych rozgrywek tenisowych w Australii, jest po prostu zawrotne. W piątek ćwierćfinały, w sobotę półfinały, a w niedzielę (tj. 11 stycznia) gra o tytuł najlepszej drużyny United Cup 2026.

Polska – Szwajcaria. Gdzie i kiedy oglądać finał United Cup 2026?

Reprezentacja Polski ma na swoim koncie komplet zwycięstw. W rozgrywkach grupowych Polska była lepsza od Niemiec (3:0) i Holandii (3:0). W ćwierćfinale polski team ograł Australię (2:1), a w półfinale – mistrzów z poprzedniej edycji – USA (2:1).

Do wykonania pozostał ostatni krok, czyli finał ze Szwajcarią. Wiadomo już, jak będzie wyglądać rozkład gier niedzielnego grania o tytuł.

Rozgrywki rozpoczną się w niedzielę o 7:30 polskiego czasu. Na początek rywalizacja singla kobiet, czyli starcie Iga Świątek – Belinda Bencić. Około g. 9:00, po zakończeniu meczu pań, na korcie pojawią się Hubert Hurkacz i Stan Wawrinka.

I na koniec miksty. Tu po polskiej stronie świetnie prezentuje się zestaw: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Szwajcaria może się pochwalić równie skutecznym mikstem: Belinda Bencić i Jakub Paul.

Wszystkie mecze United Cup 2026, są pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

Swój trzeci finał z rzędu Polska dołożyła w edycji 2026. Czy to będzie przypadek z gatunku „do trzech razy sztuka” i polski zespół sięgnie po końcowy triumf?

