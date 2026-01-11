Hubert Hurkacz uratował reprezentację Polski. Wojna nerwów z legendą

Przypomnijmy, że to trzeci z rzędu finał United Cup dla reprezentacji Polski. Polska przegrywała – w 2024 roku z Niemcami, a w 2025 z USA. W tegorocznej edycji polski zespół rozprawił się z obiema wymienionymi drużynami, wymazując koszmary z przeszłości. Przyszedł zatem czas na to, żeby sięgnąć po tytuł, w myśl zasady: Do trzech razy sztuka.

Hubert Hurkacz ograł Stana Wawrinkę. Wielkie emocje w Sydney!

Finałowe granie zaczęło się jednak od trzysetowej porażki Igi Świątek. Polka wygrała pierwszego seta z Belindą Bencić, ale kolejne należały już do Szwajcarki. Co ciekawe, tak samo swój mecz – czyli od wygranej w identycznym stosunku 6:3 – rozpoczął Hurkacz. Wrocławianin przegrał również drugą odsłonę, a nakręcający się Wawrinka, wydawał się łapać odpowiedni rytm.

Ostatecznie jednak powtórzył się jeszcze jeden scenariusz. Mianowicie w każdym z setów dochodziło do przełamań w... czwartym gemie. Tak też było w odsłonie trzeciej, kiedy to Hurkacz odłamał trzykrotnego mistrza Wielkiego Szlema – w przeszłości numer 3 na świecie – wychodząc na 3:1.

Tego polski tenisista już nie wypuścił, odzyskując przede wszystkim argument w postaci solidnego serwisu.

Decydującego seta Hurkacz wygrał 6:3 (wcześniej Wawrinka wygrał tak samo 6:3) i zamknął spotkanie na 2:1.

United Cup 2026: Gdzie i kiedy oglądać Polska – Szwajcaria?

O losach tytułu zadecyduje zatem mecz miksta, czyli pojedynek numer 3 niedzielnego finału w Sydney.

Dotychczas Polska występowała w składzie: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Po szwajcarskiej stronie na korcie pojawiał się za to duet: Belinda Bencić i Jakub Paul.

Wszystkie mecze United Cup 2026, są pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

