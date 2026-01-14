Iga Świątek i długo nikt. O niesamowitej historii Polki mówi cały świat

O czym dokładnie mowa? Wielki Szlem składa się z czterech najważniejszych imprez – poza turniejem olimpijskim – w kalendarzu tenisowym. Mowa o: Australian Open w Melbourne, Roland Garros w Paryżu, Wimbledonie w Londynie oraz US Open w Nowym Jorku. Tak się składa, że Polka sięgnęła już po trzy z czterech trofeów z tej listy.

Iga Świątek krok od skompletowania Wielkiego Szlema. To niesamowite!

Jak słusznie zauważono na portalu tennis.com, Świątek jest obecnie jedynie czynnie grającą zawodniczką, która może skompletować wielkoszlemowe sukcesy. Co więcej, w dziejach kobiecego tenisa nie było wiele przypadków, w których zawodniczka mogła pochwalić się takim osiągnięciem w karierze.

To tylko dziesięć tenisistek, z czego zaledwie dwie dokonały tej sztuki w XXI wieku. Mowa o prawdziwych tenisowych legendach. W nawiasie impreza i rok, w którym dana zawodniczka skompletowała swój Wielki Szlem, wygrywając czwarty turniej z listy.

Maureen Connolly (Roland Garros 1953)



Doris Hart (US Open 1954)



Shirley Fry (Australian Open 1957)



Margaret Court (Wimbledon 1963)



Billie Jean King (Roland Garros 1972)



Chris Evert (Australian Open 1982)



Martina Navratilova (US Open 1983)



Steffi Graf (US Open 1988)



Serena Williams (Australian Open 2003)



Maria Szarapowa (Roland Garros 2012)

Warto dodać, że Świątek ma na swoim koncie już sześć tytułów wielkoszlemowych. Cztery z nich Polka zdobyła na ziemnych kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Mowa o edycjach z 2020, 2022, 2023 i 2024. Do tego US Open w 2022 roku oraz historia najnowsza, czyli Wimbledon 2025.

Co do Australian Open, Polka dwukrotnie była w półfinale imprezy – w 2022 i 2025 roku.

Czy Świątek jest w stanie wygrać AO 2026? Rick Macci, człowiek-legenda światowego tenisa, jest optymistą pod względem dyspozycji Polki.

twitter

– Spodziewajcie się, że „Polish Punisher” (tak Macci nazywa Świątek) odwróci losy turnieju Australian Open. Mistrzowie uczą się szybciej i wieża, jak radzić sobie z katastrofą. Jeśli będzie zdrowa i będzie czuć się świetnie, nie ma wątpliwości, że Polka może podnieść ten ciężar wcześniej, a nie później i zostać zwyciężczynią w Australii – przewiduje wybitny tenisowy szkoleniowiec.

Macci trenował pięć postaci, które były na czele światowego rankingu. O kim mowa? Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams i Venus Williams. Czyli dwie z wymienionych na niesamowitej liście zwyciężczyń pełnego Wielkiego Szlema.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Kwalifikacje do turnieju w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max. Turniej główny będzie za to pokazywany na antenach Eurosportu.

Wśród Polek i Polaków, pewni udział w głównej drabince singla są: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Losowanie turniejowych drabinek odbędzie się w czwartek (tj. 15 stycznia). Turniej główny rusza za to już w najbliższą niedzielę (tj. 18.01). AO 2026 potrwa do 1 lutego.

Czytaj też:

Polska siła w Australian Open! Świetne wieści z kortów Wielkiego SzlemaCzytaj też:

Adam Małysz szczerze o następcy Kamila Stocha. „Wydaje się nawet silniejszy”