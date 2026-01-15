Polka z historycznym sukcesem w Australian Open. Będzie mecz z Igą Świątek?

Największy, biorąc pod uwagę występy na kortach Wielkiego Szlema, dodajmy. Tak się bowiem składa, że Linda Klimovicova nie miała jeszcze okazji zagrać w turnieju główny tego typu imprezy. Australian Open 2026 będzie zatem dla reprezentantki Polski debiutem w rywalizacji wielkoszlemowej.

Linda Klimovicova zadebiutuje na kortach w Melbourne! Sukces młodej Polki

O sytuacji na ostatniej prostej eliminacji AO 2026 informowaliśmy w środowym tekście na łamach WPROST. Na pierwszej przeszkodzie potknęła się najbardziej doświadczona z polskich kwalifikantek, czyli Katarzyna Kawa. Do III rundy eliminacji w Melbourne awansowały jednak wspomniana Klimovicova oraz Maja Chwalińska.

Niestety, druga z wymienionych nie zdołała pokonać Ukrainki Anheliny Kalininy. Chwalińska rozpoczęła co prawda od wygranego seta 7:5, ale zamiast pójść za ciosem, kolejne dwie odsłony wyraźnie padły łupem ukraińskiej przeciwniczki. Chwalińska przegrała bowiem 2:6, 1:6 i kolejny raz – w kontekście wielkoszlemowej rywalizacji – zdolna Polka została z niczym.

Nie zawiodła za to Klimovicova. Choć mierzyła się z wyżej notowaną w rankingu WTA Greet Minnen, reprezentantka Polski pochodząca z Czech udowodniła, jak duży ma potencjał. Klimovicova, która pod koniec 2025 roku zadebiudowała w polskiej kadrze podczas Billie Jean King Cup, wygrała ostatecznie z Belgijką 6:4, 6:4.

Co to oznacza w praktyce? Miejsce w turnieju głównym Australian Open 2026, gdzie Klimovicova może trafić na... Igę Świątek. Wiceliderka rankingu WTA otrzymała bowiem wyniki losowania, gdzie w I rundzie będzie musiała zmierzyć się z jedną z kwalifikantek. Czy będzie to właśnie Klimovicova? Los bywa przewrotny i takiego scenariusza nie można wykluczyć.

twitter

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max. Telewizyjnie tenisowa rywalizacja będzie pokazywana również na antenach Eurosportu.

Wśród Polek i Polaków, na kortach w Melbourne w grze singlowej wystąpią: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

Turniej główny rusza już w najbliższą niedzielę (tj. 18.01). AO 2026 potrwa do 1 lutego.

Czytaj też:

Iga Świątek i długo nikt. O niesamowitej historii Polki mówi cały światCzytaj też:

Adam Małysz szczerze o następcy Kamila Stocha. „Wydaje się nawet silniejszy”