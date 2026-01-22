Iga Świątek i Donald Tusk idą łeb w łeb! Wielkie kwoty licytacji dla WOŚP

Każdy Finał WOŚP ma określony temat, tj. na co konkretnie zostaną przekazane zebrane pieniądze. Tegoroczny (tj. 2026), który będzie już 34. w historii funkcjonowania WOŚP zagra pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Będziemy grać (ponad podziałami) dla gastroenterologii dziecięcej.

WOŚP 2026: Iga Świątek i Donald Tusk na czele w znanych licytacjach

Ponad 100 tysięcy złotych osiągnęły już m.in. trzy wyjątkowe licytacje, wspierające tegoroczny WOŚP. Numerem 1 jest aktualnie (stan na czwartek, tj. 22 stycznia) Rakieta tenisowa oraz ręcznik z Wimbledonu 2025 – przekazana przez Igę Świątek.

Osiągnięta kwota? Ponad 110 tysięcy złotych.

Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju. To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Licytuj – takie zestawy zdarzają się niezwykle rzadko! – czytamy w treści licytacji, wystawionej na Allegro.

Tuż za plecami znanej tenisistki jest premier Donald Tusk i jego licytacja wspierająca WOŚP. Co dokładnie można wylicytować? Złote korki (tj. buty piłkarskie) oraz spotkanie z premierem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III i Prezydent Emmanuel Macron.

Osiągnięta kwota? Już ponad 100 tysięcy złotych.

Na podium jest również możliwy do wylicytowania Polski Fiat 127p z 1973 roku. Tutaj również przekroczono już kwotę 100 tysięcy złotych.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy i o co zagramy?

Warto zauważyć, że podczas 33. Finałów WOŚP zebrano ponad 2 miliardy złotych. Dzięki temu zakupiono ponad 80 tysięcy specjalistycznych urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce.

twitter

Warto dodać, że oprócz zakupu sprzętu medycznego i wyposażania wspomnianych placówek, WOŚP zainicjowała oraz finansuje ogólnopolskie programy oraz akcje medyczne, nie brakuje również inicjatywy edukacyjnej. Co ciekawe, w 2022 roku WOŚP przeznaczyła 23 mln złotych na pomoc dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Nie brakuje również doraźnej pomocy, takiej jak akcje np. „Stop Powodziom” z 2010 roku, czy przed kilku laty w ramach walki z pandemią COVID-19 w Polsce.

Jaki jest podstawowy cel działania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Jak czytamy w statucie, to „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

34. Finał WOŚP będzie miał miejsce w niedzielę 25 stycznia.

Czytaj też:

Gigantyczna sensacja stała się faktem. Iga Świątek może jej podziękowaćCzytaj też:

Tak naprawdę wygląda finał WOŚP. Tego mogliście nie wiedzieć