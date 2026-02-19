Iga Świątek ma nowego trenera? Zaskakująca opinia ws. przyszłości Polki

Iga Świątek rozpoczęła sezon 2026 w kratkę. Z jednej strony spory sukces w postaci reprezentacyjnego, ale jednak oficjalnego turnieju United Cup. Polka w zespole m.in. z Hubertem Hurkaczem, ale też rewelacyjnym mikstem Katarzyna Kawa – Jan Zieliński, nie mieli sobie równych. Polska po raz pierwszy sięgnęła po puchar United Cup.

Iga Świątek rozstanie się z trenerem? Wim Fissette znów „pod ostrzałem”

Po reprezentacyjnym graniu przyszedł czas wielkoszlemowe wyzwanie w Melbourne. Australian Open jest jednym turniejem Wielkiego Szlema, którego w swoim dorobku nie ma Świątek. Skompletować tytułów nie udało się również w 2026 roku, bo Polka ostatecznie dotarła do ćwierćfinału imprezy.

Świątek ostatecznie przegrała z późniejszą triumfatorką AO 2026, czyli Jeleną Rybakiną. Polska tenisistka najlepsze rezultaty w Melbourne osiągała w 2022 i 2025 roku – dwukrotnie docierając do półfinałów.

Niepokojący sygnał pojawił się w trakcie turnieju rangi WTA 1000 w Dosze. Wizyta w stolicy Kataru przyniosła bowiem drugą z rzędu, ćwierćfinałową porażkę Polki. Tym razem Świątek nie poradziła sobie w równym meczu, w którym lepsza okazała się Maria Sakkari.

Do sytuacji Polki w szerszym kontekście odniósł się tenisowy ekspert oraz komentator Eurosportu, Lech Sidor. Siedząc w studio razem z pierwszym trenerem Świątek, czyli Arturem Szostaczko. Padły mocne słowa w kontekście przyszłości Wima Fissette’a.

– To, że Wim Fissette się pożegna z teamem, to cały czas jest możliwe. Życie nie lubi próżni […] Jak mam być szczery, jak patrzę na te jego reakcje… Strasznie złośliwy jest kamerzysta i scenarzysta tego całego widowiska z Doha był. A to pokazał dłoń Fissete’a drżącą, paluszki się trzęsły. Nie wygląda na człowieka, na dzisiaj, żeby był pewny posady. Raczej wygląda mi na faceta, który naobiecywał, wariantów B, wariantów C. A wygląda na człowieka, który modli się, żeby ostatniego dnia miesiąca, jeżeli są tak umówieni, przyszła kasa i co będzie dalej? To jest takie trochę nieeleganckie, brutalne wręcz, ale tak ja to widzę. Bo jeśli ktoś jest spokojny, pewny roboty, nie reaguje w ten sposób. I też Iga, na podstawie tego można wysnuć takie wnioski, takich wybuchów jak w meczu z Sakkari, tej złości, tych gestów, tej dyskusji. To jest przecież raczej dziewczyna, która jest skoncentrowana i gra – przyznał Sidor na kanale Trzeci Serwis na YouTube.

Trzeba jednak oddać, że podczas turnieju w Dosze, rzeczywiście Belg sprawiał wrażenie nieco poddenerwowanego sytuacją na korcie. Z pewnością mecz przeciwko solidnej Sakkari wymknął się z rąk wiceliderki rankingu WTA – niespodziewanie nie tylko dla sztabu szkoleniowego – ale i samej zainteresowanej.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

