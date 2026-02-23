Zamieszki po śmierci „El Mencho”. Polskie tenisistki w niebezpieczeństwie?

W Meksyku przebywa aktualnie wielu tenisistów w związku z turniejami WTA Merida oraz ATP Acapulco. W tym gronie znalazła się Magda Linette, która na 24 lutego ma zaplanowany mecz pierwszej rundy z Tatjaną Marią.

Magda Linette i Magdalena Fręch w Meksyku. Jest oświadczenie sztabu

Sztab polskiej zawodniczki wystosował oświadczenie, w którym zapewniono, że na chwilę obecną nie ma żadnych powodów do niepokoju.

„Na ten moment mamy ograniczoną wiedzę, bazujemy głównie na komunikatach organizatorów oraz lokalnych służb. Z przekazywanych nam informacji wynika, że Merida uchodzi za jedno z bezpieczniejszych miast w Meksyku, jednak niezależnie od tego obowiązują nas jasne wytyczne, aby nie opuszczać hotelu” – czytamy. „Wierzymy, że władze turnieju będą podejmować właściwe decyzje z myślą o bezpieczeństwie zawodniczek, teamów i kibiców” – dodano w komunikacie.

Na kortach w Meridzie pojawi się także Magdalena Fręch. Trener Polki również uspokajał, że w tej chwili naszej zawodniczce nie grozi żadne niebezpieczeństwo. – W tej chwili nic złego się nie dzieje. Według organizatorów Merida jest najbezpieczniejszym miastem w Meksyku. Na ulicach nie widać nawet policji – przekazał Andrzej Kobierski.

W Meksyku jest aktualnie również Katarzyna Piter, która wraz z Janice Tjen powalczy w deblu.

Meksyk pogrąża się w chaosie po śmierci „El Mencho”

Śmierć Nemesio Oseguery Cervantesa, znanego jako „El Mencho”, wywołała falę przemocy w Meksyku. Członkowie Cartel de Jalisco Nueva Generacion, na czele którego stał zmarły gangster, przystąpili do akcji odwetowych. Zamieszki wybuchły głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

Z doniesień lokalnych służb wynika, że doszło do podpaleń samochodów, blokad na drogach oraz zamieszek z policją. Członkowie kartelu podpalili kilkanaście aptek oraz co najmniej 50 placówek państwowego banku Meksyku Banco del Bienestar. W kilku stanch z obawy o bezpieczeńśtwo odwołało zajęcia szkolne.

Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch przekazał, że w wyniku zamieszek zginęło 25 członkach Gwardii Narodowej. W ręce służb trafiło ponad 70 osób z siedmiu różnych stanów.

Radosław Sikorski wystosował pilny apel do Polaków, w którym podkreślił, że MSZ stanowczo odradza w tym momencie podróże do Meksyku, które nie są konieczne. – Stanowczo odradzamy wizyty w Meksyku. Jeszcze nie wiemy, jak szerokie będą te zamieszki. Proszę pamiętać, że nie ze wszystkich miejsc ewakuacja jest możliwa – podkreślał polityk.

W związku z falą zamieszek w Meksyku część przewoźników zdecydowała się zawiesić połączenia do wybranych miast oraz z nich. Wśród linii, które odwołały loty, znalazły się m.in. Southwest Airlines, Delta Air Lines oraz Air Canada.

