Iga Świątek pochwaliła się prezentem. Piękne słowa o reprezentacji olimpijskiej

O tym, że Iga Świątek otrzyma szczególny podarunek prosto z Italii, pisaliśmy kilka dni temu w osobnym tekście na łamach WPROST. Co istotne, olimpijska Pieroguszka – nazwana w trakcie ZIO 2026 Pieroginim – zyskała światowy rozgłos. W takową został wyposażony m.in. Snoop Dog, czyli słynna gwiazda sceny muzycznej prosto z USA.

Pierogini dotarł do Igi Świątek. Tenisistka szczególnie o igrzyskach

Co jednak jeszcze ważniejsze, kontekst maskotki w kształcie pieroga ma również aspekt charytatywny. To dzieło autorstwa Spółdzielni Socjalnej Honolulu z Katowic. Prowadzi ona mały sklep i zajęcia rękodzielnicze dla osób z niepełnosprawnościami.

Kadra Polski w łyżwiarstwie figurowym na ZIO 2026 obiecała przekazać maskotkę Idze Świątek i słowa dotrzymano.

– Jak widzicie, pieróg do mnie dotarł, więc bardzo wam dziękuję. Ale poza pierogiem chciałbym wam przede wszystkim podziękować za wspaniałe emocje i za to, że przez całe zimowe igrzyska miałam komu kibicować. Bo zaprezentowaliście się naprawdę wspaniale. Wiem, że igrzyska są niebywałym doświadczeniem. Dla mnie są najważniejszym eventem sportowym, jaki istnieje. Tym razem mogłam doświadczyć tego bardziej jako kibic. I bardzo wam dziękuję. A ten pieróg na pewno przyniesie mi dużo pozytywnej energii i z nim, mam wrażenie, że mogę więcej. Cieszę się też, że w sumie wspólnie możemy podpromować zimowe dyscypliny. W których nasz kraj jest naprawdę bardzo dobry, a które potrzebują też dużo wsparcia. Więc mam nadzieję, że wasze kariery będą się pięły do góry w kolejnych sezonach. I życzę wam przede wszystkim... jazdy, bo wy wszyscy jeździcie, więc wiadomo (śmiech). Trzymajcie się i do powodzenia na kolejnych zawodach – przyznała Świątek.

Warto dodać, że na ZIO 2026 reprezentacja Polski sięgnęła po cztery medale. To trzeci najlepszy wynik medalowy w historii startów na zimowych igrzyskach polskiej drużyny olimpijskiej.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

