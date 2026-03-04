Iga Świątek w zupełnie nowym wydaniu. Polka zaskoczyła swoim wyglądem

Eisenhower Cup to zmagania w ramach tzw. Tie Break Tens. Rywalizacja mikstów złożonych z dużych nazwisk singlistek i singlistów toczona jest do dziesięciu zdobytych punktów. Walka zaczyna się od fazy ćwierćfinałowej.

Właśnie takową przeszli Iga świątek i Casper Ruud, ogrywając duet Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime 10:6. Co ciekawe, Polka i Norweg pojawili się na korcie w Indian Wells (USA) w specjalnych okularach. Jak się okazało, była to zupełnie nietypowa okazja do zobaczenia... co widzą tenisistki i tenisiści, wychodząc na kort. Okulary miały bowiem wbudowane kamery.

BNP Paribas Open 2026: Iga Świątek rusza do gry. Dużo polskich meczów w Indian Wells

Ostatecznie udział słynnego duetu nazywanego „Ruudtek” (od połączenia nazwisk Norwega i Polki) zakończył się na półfinale. Świątek i Ruud przegrali bowiem z... późniejszymi triumfatorami. Lepszy okazał się mikst Jelena Rybakina i Taylor Fritz. Świątek i Ruud przegrali 6:10.

Od czwartku na twardych kortach w Indian Wells rozpoczyna się już jednak poważne granie o punkty. Oba turnieje są rangi 1000, więc stawka jest naprawdę wysoka. Kiedy w akcji zobaczymy Igę Świątek? Polka otrzymała „wolny los” w I rundzie.

Rywalką Polki w II rundzie BNP Paribas Open będzie kwalifikantka Kayla Day lub Francesca Jones. Obie reprezentują USA. To spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w sobotę (tj. 7 marca).

A już w czwartek (tj. 5 marca) mecze I rund u pań i panów, w których sporo będzie polskich spotkań. Oto rozpiska:

Storm Hunter (Australia, 234. WTA) – Magdalena Fręch (36. WTA)



Magda Linette (49. WTA) – Ashlyn Krueger (USA, 82. WTA)



Hubert Hurkacz (71. ATP) – Aleksandar Kovacevic (USA, 72. ATP)



Kamil Majchrzak (57. ATP) – Giovanni Mpetshi Perricard (Francja, 54. ATP)



Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

