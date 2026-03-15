Iga Świątek dla „Wprost”: Talent to dopiero początek. Droga na szczyt nigdy nie jest prosta
Udostępnijdodaj Skomentuj
Tenis

Dodano: 
Iga Świątek Źródło: Newspix.pl / IMAGO
Rada dla młodych dziewczyn? – Cierpliwość i systematyczność. Talent to dopiero początek. Trzeba mieć wokół siebie mądrych ludzi, dbać o edukację i rozwijać się wszechstronnie. I pamiętać, że droga na szczyt nigdy nie jest prosta – mówi Iga Świątek, Człowiek Roku „Wprost” 2025.

Szymon Krawiec, Magdalena Frindt, „Wprost”: Człowiekiem Roku jeszcze chyba nie byłaś?

Iga Świątek: Nie, to dla mnie pierwszy taki tytuł. To bardzo miłe i wyjątkowe, że to, co i w jaki sposób robię spotyka się z takim docenieniem.

Co ci dał, a co ci zabrał tenis?

Kiedy o tym myślę, to przede wszystkim dał mi pasję na całe życie i na pewno jest dużą częścią mojej tożsamości, jak w przypadku każdego sportowca. Tenis pomógł mi wypracować mnóstwo cech i kompetencji takich jak dyscyplina, niezależność, siła i odporność psychiczna. Na pewno to dzięki tenisowi mogę poznawać i doświadczać świata w bardzo unikalny sposób, co ogromnie cenię.

Co zabrał? Na pewno prywatność, ale to coś, co naturalnie przychodzi z wysokim poziomem sportowym w tej dyscyplinie i akceptuję to.

Gdybyśmy mieli pomyśleć nad alternatywną karierą dla Igi Świątek, to co byś studiowała, co byś robiła, gdzie pracowała?

Źródło: Wprost