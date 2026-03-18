Iga Świątek zagra w polskim pojedynku. Hitowe wydarzenie stało się faktem!

Dla polskich kibiców to będzie ciekawa okazja do zobaczenia dwóch znanych tenisistek w bezpośrednim pojedynku. Duża w tym zasługa Magdy Linette. Poznanianka pokonała bowiem w I rundzie turnieju na Florydzie Warwarę Graczewą. Reprezentująca Francję tenisistka, sklasyfikowana na 60. miejscu WTA, przegrała z Polką 6:2, 2:6, 0:6.

Dzięki tej wygranej w drabince turnieju WTA 1000 Miami obok Igi Świątek pojawiła się właśnie tenisistka wywodząca się z Poznania. Mająca 34 lata Linette jest obecnie sklasyfikowana na 50. miejscu na światowej liście WTA.

Iga Świątek – Magda Linette. Gdzie i kiedy oglądać mecz WTA 1000 w Miami?

Zdecydowaną faworytką polskiego meczu będzie Świątek. Co ciekawe, obie tenisistki w oficjalnym meczu WTA spotkały się tylko raz, w 2023 roku podczas turnieju w Pekinie. Świątek wygrała wówczas bardzo pewnie 6:1, 6:1, nie pozostawiając swojej koleżance z reprezentacji Polski żadnych złudzeń co do wyższości na korcie.

Jak będzie w przypadku rywalizacji w Miami? Linette z pewnością zaliczyła całkiem solidny początek sezonu. Świątek ma za to minimalny spadek, z drugiej na trzecią pozycję, w światowym rankingu. Podczas niedawnego turnieju w Indian Wells (WTA 1000) najlepsza polska tenisistka dotarła do ćwierćfinału imprezy.

Świątek w Miami wygrywała w 2022 roku. Tytułu sprzed roku broni za to Aryna Sabalenka. Liderka rankingu WTA ma za sobą świetne dni, z pucharem za triumf w Indian Wells. Jeśli pochodząca z Mińska zawodniczka wygra również w Miami, skompletuje tzw. Sunshine Double. Rywalki z pewnością będą jednak chciały pokrzyżować faworytce ten plan.

Kiedy odbędzie się mecz Świątek z Linette? Organizatorzy przewidzieli mecze II rundy turnieju na czwartek, tj. 19 marca. Dokładna godzina nie jest jednak jeszcze znana, a dodatkowo trzeba brać poprawkę na inną strefę czasową, skoro mowa o USA.

Mecze turniejów WTA pokazywane są w Polsce na antenach Canal+ Sport oraz za pośrednictwem platformy internetowej Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Będą publiczne przeprosiny od ojca Igi Świątek? Ekspert tenisowy przytacza rozmowę sprzed latCzytaj też:

Iga Świątek dla „Wprost”: Talent to dopiero początek. Droga na szczyt nigdy nie jest prosta