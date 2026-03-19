Iga Świątek brutalnie oceniona. Szokująca obserwacja byłego trenera Polki

W przypadku Artura Szostaczko mowa o pierwszym szkoleniowcu, który pracował z Igą Świątek. Mowa jeszcze o czasach początków polskiej tenisistki, na poziomie młodzieżowym.

Iga Świątek a Daria Abramowicz. Ostra opinia o sytuacji w sztabie Polki

Psycholog sportu współpracująca ze Świątek od wielu lat zabierała głos w ostatnich tygodniach m.in. za sprawą wizyty w podcaście prowadzonym przez byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka. O opinii samej zainteresowanej ws. specyficznej relacji wypracowanej na linii Abramowicz – Świątek, pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

W ostatnich dniach kibice mogli obserwować sporą nerwowość tenisistki względem m.in. obecnej na trybunach Abramowicz, jako członkini sztabu Polki, w trakcie turnieju w Indian Wells. Ostatecznie Świątek odpadła w ćwierćfinale imprezy. Pisząc oględnie, nie brakowało emocji. Co akurat w przypadku meczów Świątek nie jest niczym specjalnie zaskakującym, zwłaszcza w sytuacji, w której wynik nie układa się po myśli polskiej zawodniczki.

Co na to wspomniany trener Szostaczko?

– Nie może być tak, że osoba, która odpowiada za wyniki tenisistki, czyli jej trener odgrywa w sztabie drugie skrzypce i stoi w drugim rzędzie, a w pierwszym jest pani Daria Abramowicz, która chce zarządzać, zarządza wszystkim i ma na to przyzwolenie […] Idze brakuje wiary w siebie, poza tym, ona nie ma spokoju i to przekłada się na wyniki. Wykrzykiwanie pani psycholog do tenisistki i tak samo w drugą stronę, to jest jakiś absurd […] Swoją drogą, według mnie, ten psycholog jest nie do ruszenia ze sztabu do końca jej kariery – przyznał w rozmowie dla Sportowy24 oraz i.pl pierwszy trener Świątek.

Najlepsza polska tenisistka w czwartkowy (tj. 19 marca) wieczór rozpoczyna rywalizację na Florydzie. Co ciekawe, podczas Miami Open (WTA 1000) Świątek w pierwszym starciu zagra z... rodaczką Magdą Linette.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

