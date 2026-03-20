Magda Linette o tym, co stało się po wygranej z Igą Świątek. To był wstrząs

Magda Linette to doświadczona zawodniczka, która ma na swoim koncie wiele udanych występów na kortach całego świata. Mająca 34 lata Polka po raz pierwszy wygrała jednak z Igą Świątek, a obie panie spotkały się drugi raz w swoich karierach. W 2023 roku wyraźnie lepsza była ta młodsza, wyżej notowana.

Choć Świątek rozpoczęła mecz na Florydzie takim samym rezultatem, co dwa sety... trzy lata wcześniej w Pekinie (tj. wynikiem 6:1), kolejne dwie odsłony padły łupem zawodniczki pochodzącej z Poznania. Linette pokazała solidny, ułożony tenis. Zupełnie inaczej było po stronie Świątek, ponownie nerwowo, do tego sporo emocji – niekoniecznie dobrze wpływających na postawę na korcie w Miami.

Magda Linette wygrała z Igą Świątek. Oto co wydarzyło się po meczu

Jak wyglądał krajobraz po ostatniej piłce? Linette i Świątek uściskały się przy siatce, dziękując sobie za spotkanie. Na twarzy zwyciężczyni wypisany był uśmiech, za to trzecia rakieta świata miała wyraźnie skwaszoną minę.

Trudno się temu dziwić, jak wyliczono, Świątek przegrała pierwszy mecz w turnieju po raz pierwszy od 2021 roku.

– Myślałam o tym, że w tym roku rozegrałam wiele trzysetowych meczów i to dodało mi pewności siebie. Wiem, że jestem dobrze przygotowana fizycznie oraz wiem, z czym wiążą się takie mecze, dlatego miałam w sobie większy spokój. Ten pierwszy set nie był taki kiepski w moim wykonaniu. Po prostu początek był zły, a Iga zagrała dobrze. Zdałam sobie sprawę, że muszę zrobić coś więcej [...] Zostałam trochę dłużej na korcie i po spotkaniu nie widziałam się z Igą. Myślę, że to nie była dla niej najłatwiejsza porażka – przyznała Linette po wygranej nad swoją bardziej utytułowaną rodaczką.

Linette w kolejnej rundzie zmierzy się z rywalką z Filipin. Będzie to Alexandra Eala. Co ciekawe, w ubiegłorocznej edycji Miami Open filipińska tenisistka wyeliminowała... Igę Świątek. Wówczas Eala była jednak wielką sensacją, eliminując Polkę w ćwierćfinale imprezy na Florydzie. Filipinka była wówczas poza najlepszą setką rankingu WTA. Teraz mowa o zawodniczce z okolic miejsca numer 30.

Poznaniankę czeka zatem kolejne spore wyzwanie. Linette zajmuje bowiem 50. miejsce w rankingu WTA.

Mecze turniejów WTA pokazywane są w Polsce na antenach Canal+ Sport oraz za pośrednictwem platformy internetowej Canal+ Online.

Czytaj też:

Gwiazda zdecydowała się na wyjazd z Polski. Nagły komunikat w PlusLidzeCzytaj też:

Fatalny upadek na skoczni mamuciej. Skoczek wykonał salto w powietrzu!