Iga Świątek jest nad przepaścią? To słowa, które mają wielką moc

To zresztą dosyć delikatne określenie, biorąc pod uwagę, że mowa o tenisistce będącej numerem 3 w rankingu WTA. Iga Świątek była zresztą jeszcze wyżej, ale jej rezultaty nie pozwalają obecnie na realną walkę z liderującą Aryną Sabalenką, czy nową dwójką – Jeleną Rybakiną. Z tą drugą Polka przegrała zresztą podczas Australian Open 2026.

Miało to miejsce na poziomie ćwierćfinału imprezy w Melbourne, którą Kazaszka ostatecznie wygrała.

Ważne słowa o Idze Świątek. Legenda zabrała głos w trudnej sytuacji Polki

Polska zawodniczka pogrążyła się w kryzysie w ostatnim czasie. Po niezłym występie w Indian Wells (WTA 1000) Świątek mocno rozczarowała podczas Miami Open (również tysięcznik WTA). W meczu z rodaczką – Magdą Linette – sześciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, przegrała w trzech setach. To był etap II rundy zmagań na Florydzie. Dla Świątek porażka w pierwszym meczu turnieju (wolny los w I rundzie) zdarzyła się po raz pierwszy od 2021 roku.

Nastroje wokół Polki postanowił jednak uspokoić Rick Macci.

Legenda tenisowa, człowiek, który trenował w przeszłości pięć postaci, które były na czele światowego rankingu. O kim mowa? Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams i Venus Williams.

Amerykanin jednoznacznie wskazał, że powrót Świątek na fotel liderki rankingu WTA, to kwestia czasu.

– Iga wróci silniejsza niż wcześniej, bo widziała sufit i podłogę. Jest mistrzynią i zwyciężczynią, znów będzie dominować jak Alcaraz i Sinner. Jej nastawienie stanie się jej nowym, najlepszym przyjacielem, a polski „Punisher” (tak Macci nazywa Świątek) znów będzie numerem jeden – napisał na portalu X szanowany człowiek tenisa.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Magda Linette o tym, co stało się po wygranej z Igą Świątek. To był wstrząsCzytaj też:

Iga Świątek wyrosła z Polski o kilka rozmiarów. Aż słychać zgrzytanie zębów!