Iga Świątek z nowym trenerem? Ma na swoim koncie wiele sukcesów

Informacja o rozstaniu Igi Świątek z Wimem Fissette – wstrząsnęła światem tenisa. Ostatnie wyniki najlepszej polskiej tenisistki mogły sugerować, że może dojść do trzęsienia ziemi. Jak się okazało, ostatecznie tym, który znalazł się poza teamem Świątek, został... jej szef, przynajmniej szkoleniowo, czyli belgijski trener.

Iga Świątek ma nowego trenera? Michael Joyce blisko przejęcia posady!

We wtorkowym (tj. 24 marca) tekście autorstwa Łukasza Jachmiaka ze Sport.pl, pojawiła się informacja o mocnej, a nawet bardzo mocnej kandydaturze na nowego szkoleniowca Polki. Trenerem Świątek ma zostać Michael Joyce.

Co ciekawe, to zupełny zwrot względem poniedziałkowych doniesień. Wówczas wspominano m.in. o polskich kierunkach, takich jak... były trener Polki Tomasz Wiktorowski – czy obecny kapitan reprezentacji w Billie Jean King Cup – Dawid Celt.

Kim jest Joyce? To Amerykanin urodzony w 1973 roku, który w trakcie tenisowej kariery najwyżej dotarł na 64. miejsce w rankingu ATP. Dużo lepiej wygląda jednak dorobek trenerski potencjalnego, nowego szkoleniowca Świątek.

Joyce przede wszystkim współpracował z Marią Szarapową, która pod jego batutą zdobyła trzy turnieje wielkoszlemowe, a dodatkowo została numerem 1 w rankingu WTA. Rosjanka stała się również gwiazdą wielkiego formatu.

Amerykanin pracował również z takimi tenisistkami jak: Jessica Pegula, Wiktoria Azarenka, Johanna Konta czy Eugenie Bouchard. Od stycznia 2026 roku trener z USA zabrał się za współpracę z Brytyjką Katie Boulter. Efekt? Boulter sięgnęła po tytuł podczas turnieju w Ostrawie (WTA 250). Co istotne, tenisistki trenowane przez Joyce'a konsekwentnie robią postępy w swojej grze, co przekłada się nie tylko na wyniki turniejowe, ale też poprawę miejsc w światowych rankingach.

Joyce miał również okazję współpracować z... członkiem sztabu Świątek, Maciejem Ryszczukiem. Miało to miejsce przy okazji pracy w roli trenera węgierskiej tenisistki. Była to Timea Babos. To może być dodatkowo argument przemawiający za faktycznym, słusznym kierunkiem, o którym napisał Jachimiak.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

