Iga Świątek trenuje z nowym trenerem! Oto zaskakujący zwrot ws. Polki

Czy Iga Świątek będzie zatem trenowana przez swojego idola? Nic z tych rzeczy, to bardziej kwestia odpowiedniego doradzenia, na kogo może postawić polska tenisistka. Rafael Nadal miał byłej liderce rankingu WTA wskazać swojego byłego członka sztabu. O kim dokładnie mowa? To Francisco Roig, postać znana w świecie tenisa.

Iga Świątek trenuje z nowym trenerem! Rafael Nadal podpowiedział Polce wybór?

Zaskakujące informacje o wyjeździe najlepszej polskiej tenisistki na Majorkę, konkretniej do Akademii Rafaela Nadala, przekazali jako pierwsi dziennikarze „Przeglądu Sportowego” i Onetu. Sprawa została również potwierdzona za sprawą Sport.pl.

To właśnie tam miały odbyć się już tzw. treningi zapoznawcze Świątek pod okiem wspomnianego Roiga. Czy zatem można już mówić i pisać o niemal pewnym wyborze ze strony polskiej tenisistki? Pewność pojawi się po odpowiednim ogłoszeniu ze strony samej zainteresowanej. Nie tak dawno wydawało się, że wybór będzie zgoła odmienny – padnie na Amerykanina Michaela Joyce'a.

Teraz mowa o prawie 58-letnim Hiszpanie, który przez 17 lat był w sztabie Nadala. Choć nie był numerem 1 wśród członków sztabu.

Od 2022 roku Roig przeszedł na własny rachunek, odłączając się od Króla Paryża.

„Roig był już głównym trenerem znanych zawodników, ale na razie nie były to zbyt długie współprace. Przez niespełna rok (do października 2024 r.) był trenerem Włocha Matteo Berrettiniego, a od sierpnia 2025 do stycznia bieżącego roku Brytyjki Emmy Raducanu, która słynie z częstych zmian szkoleniowców. Ostatnio doświadczony Hiszpan towarzyszył podczas turniejów 22-letniemu Francuzowi Giovanniemu Mpetshiemu Perricardowi (59. ATP)” – czytamy w tekście Agnieszki Niedziałek i Dariusza Wołowskiego ze Sport.pl.

O współpracy z tym ostatnim, francuskim graczem, głośniej było m.in. przy okazji niedawnego turnieju w Indian Wells.

Jeśli rzeczywiście miałby to być Roig, nie jest to postać, która byłaby oczywista – choć kierunek hiszpański, to zapewne dodatkowy akcent położony na grę na kortach ziemnych. Gdzie od dawien dawna Świątek czuła się najlepiej.

Ostateczne rozstrzygnięcia ws. posady trenera po zwolnionym Wimie Fissette, zapadną zapewne wkrótce.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

