Iga Świątek oficjalnie zrezygnowała! „Nie jest to dla mnie łatwe”

Dodajmy, że reprezentacja Polski rozegra międzynarodowy mecz z Ukrainą. Starcie zaplanowano w dniach 10-11 kwietnia w ProZero Arena w Gliwicach.

Polska bez Igi Świątek w Billie Jean King Cup. To już oficjalne!

O swojej decyzji tenisistka poinformowała w sobotnie (tj. 28 marca) popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Dzisiaj chcę się podzielić kolejną decyzją. Nie zagram w nadchodzącym turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Gliwicach. Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie. Ostatni czas jest dla mnie wymagający – zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Mamy świetny zespół – jestem pewna, że Magda Linette jako jego liderka wspaniale poprowadzi dziewczyny. Trzymam mocno kciuki za cały skład: Lindę Klimovicovą, Katarzynę Kawę, Maję Chwalińską, kapitan Dawid Celt oraz cały zespół. Będę Wam kibicować z całego serca. Dziękuję również za Wasze wsparcie – ono naprawdę wiele dla mnie znaczy” – przekazała w szczerym wpisie najlepsza polska tenisistka w historii.

Trzeba przyznać, że faktycznie nie jest to najlepszy czas dla polskiej tenisistki. Zaledwie kilka dni temu Świątek rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem. Wim Fissette już nie jest na czele sztabu Polki, a kto go zastąpi? Jest kilku faworytów, media nadal spekulują, kto faktycznie zostanie nowym, trenerskim szefem Świątek.

Ostatnim akordem współpracy Świątek z Belgiem była porażka w II rundzie Miami Open (WTA 1000). Polka przegrała tam... z rodaczką, wspomnianą we wpisie przez tenisistkę Magdę Linette. Doświadczona zawodniczka z Poznania rzeczywiście będzie liderką drużyny w meczu z wyjątkowo mocną reprezentacją Ukrainy.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

