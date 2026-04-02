Iga Świątek i Rafael Nadal połączyli siły. To zdjęcie błyskawicznie stało się hitem!

Trwająca od kilku dni saga domysłów, głównie ze strony dziennikarzy i kibiców tenisa, dobiegła końca. Iga Świątek oficjalnie ma już nowego trenera. Wybór ponownie padł na rozwiązanie zagraniczne. Będąca na czwartym miejscu w rankingu WTA Polka postawiła na rozwiązanie hiszpańskie. Jak informowaliśmy w czwartek (tj. 2 kwietnia), nowym szkoleniowcem Świątek został Francisco Roig.

Pierwsze doniesienia łączące mającego 58 lat Hiszpana z Polką pojawiły się w ostatnim tygodniu marca. Polka miała pojawić się na Majorce, gdzie obrała kierunek na Akademię Rafaela Nadala. Właśnie w tym miejscu Świątek chciała jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego wielkimi krokami sezonu na kortach ziemnych.

Gdzie jak gdzie, ale właśnie na hiszpańskiej ziemi, najlepiej znają się na graniu na mączce. To zresztą również ulubiona nawierzchnia samej Polki, która zresztą nazywana była w ostatnich latach Królową Paryża. Wszystko za sprawą serii wielkoszlemowych zwycięstw na kortach im. Rolanda Garrosa.

Wracając jednak do nowego trenera Świątek, Roig przez 17 lat był członkiem sztabu Nadala. Na własny rachunek Hiszpan rozpoczął pracę w 2022 roku. Przez niecały rok był trenerem Włocha Matteo Berrettiniego, następnie Brytyjki Emmy Raducanu. Ostatnio doświadczony Hiszpan towarzyszył podczas turniejów (m.in. w Indian Wells) Francuzowi Giovanniemu Mpetshiemu Perricardowi.

Jaka to będzie współpraca – w przypadku konfiguracji Polki z Hiszpanem – to się okaże zapewne na przestrzeni kolejnych miesięcy. Spore poruszenie wywołało jednak zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, na którym Świątek pojawiła się w obecności... samego Nadala!

Hiszpan serdecznie przywitał Polkę na terenie swojej akademii.

Nie jest tajemnicą, że Nadal jest idolem polskiej tenisistki – o czym wielokrotnie wspominała sama Świątek. Jednego możemy być zatem pewni. Dobrej energii na początku współpracy Polki w hiszpańskim gronie, z pewnością nie zabraknie.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

