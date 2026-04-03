Legenda o trudnym wyborze Igi Świątek. Te słowa mają wielką moc!

Co ciekawe, w przypadku Borisa Beckera mowa o wielkoszlemowym mistrzu, który wygrał dokładnie... tyle samo tytułów, co mająca dopiero 24 lata Polka. Mowa o tych najważniejszych turniejach, czyli właśnie należące do zestawu Wielkiego Szlema. Niemiec wygrywał dwa razy w Australian Open (1991, 1996), trzy razy Wimbledon (1985, 1986, 1989) i raz US Open (1989).

Boris Becker ocenił nowego trenera Igi Świątek. Ważne słowa legendy

Francisco Roig to człowiek, który zdecydowaną większość trenerskiej kariery spędził, współpracując z Rafaelem Nadalem. Nowy trener Świątek i postawienie właśnie na niego, zostało raczej pozytywnie odebrane w środowisku. Dodatkowo postać Nadala oraz tego, że Polka tak dobrze czuje się właśnie na kortach ziemnych, również ma znaczenie.

Becke również dołożył dwa zdania od siebie, jednoznacznie chwaląc wybór Świątek.

„Uwielbiam Rafaela, zdecydowanie najlepszy na kortach ziemnych! Szanuję także Francisco Roiga! Spotkałem go wiele razy i uwielbiam z nim rozmawiać o tenisie! Dobry wybór Iga” – napisał Becker na portalu X, udostępniając nagranie z treningu Polki w ośrodku na Majorce.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

