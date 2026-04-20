Hubert Hurkacz zdecydował, co dalej z jego karierą. Odważny ruch Polaka

Hubert Hurkacz w sezonie 2026 powrócił na kort po długiej, ponad półrocznej przerwie, spowodowanej następstwami po poważnej kontuzji kolana. Tenisista pochodzący z Wrocławia, póki co, nie odzyskał właściwego rytmu wygrywania.

Polak pod koniec marca b.r. rozstał się z dotychczasowym trenerem Nicolasem Massu. Wiadomo już, kto będzie jego następcą. W poniedziałek (tj. 20 kwietnia) oficjalnie potwierdzono ze strony teamu Polaka, że będzie nim Francuz Gilles Cervara.

Gilles Cervara nowym trenerem Huberta Hurkacza. Co wiadomo o Francuzie?

Czy to będzie słuszny wybór ze strony polskiego tenisisty? To z pewnością będzie można jednoznacznie ocenić na podstawie zbliżających się miesięcy wspólnej pracy. Hurkacz otworzył sezon na kortach ziemnych optymistycznie, bo od... długo wyczekiwanego przełamania. Polak wygrał bowiem po siedmiu porażkach z rzędu(!) mecz podczas turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Swoją drogą, to właśnie w pięknym, monakijskim mieście, najlepszy Polak w tourze ATP mieszka i trenuje na co dzień.

Hurkacz zdołał pokonać dwóch przeciwników podczas swojego ostatniego występu na mączce, przegrywając dopiero na etapie 1/8 finału imprezy z reprezentantem gospodarzy – Valentinem Vacherot. Warto jednak podkreślić, że to była prawdziwa bitwa, zakończona w trzech długich setach. Całościowo występ w Monte Carlo dał duży, pozytywny impuls w kontekście najbliższej przyszłości Polaka.

Warto dodać, że w Monako obecny był trener Cervara, siedząc w boxie Polaka m.in. razem z innym trenerem, prywatnie przyjacielem Hurkacza, Mateuszem Terczyńskim. Kim jest Francuz? To znana postać w środowisku tenisowym.

twitter

W trenerskim CV mający 45 lat Cervara z pewnością może się pochwalić bardzo owocną współpracą z Daniiłem Miedwiediewem. Rosjanin pod batutą francuskiego szkoleniowca w 2022 roku był numerem 1 w rankingu ATP. Dodatkowo wspólnie panowie triumfowali aż w 20. turniejach rangi ATP. Ta współpraca trwała w latach 2017-25.

W ostatnim czasie Cervara współpracował za to z amerykańskim tenisistą. Był nim Nishesh Basavareddy. Teraz jednak przyszedł czas na Hurkacza. Czyli spore wyzwanie, biorąc pod uwagę to, jakim potencjałem dysponuje Polak. Obecnie Hurkacz jest sklasyfikowany na 63. miejscu w rankingu ATP.

W sierpniu 2024 roku tenisista z Wrocławia był jednak... szóstym zawodnikiem na świecie, wielokrotnie zachwycając swoimi występami. Dodatkowo Hurkacza uznawano za najlepiej serwującego tenisistę globu. Cervara ma zatem nad czym pracować, choć trzeba pamiętać, że powroty do regularnych zwycięstw – po poważnej kontuzji – nigdy nie są proste. Francuski trener to jednak człowiek, który zna się na tenisie.

Nieprzypadkowo został bowiem wybrany szkoleniowcem roku w świecie ATP (2019), a dodatkowo dwukrotnie był w ścisłym gronie nominowanych.

Najbliższe wyzwanie Hurkacza? Turniej na mączce w Madrycie (ATP 1000).

