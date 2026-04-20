Iga Świątek musiała to usłyszeć! Ostre słowa ws. sytuacji polskiej tenisistki

O czym dokładnie mowa? Szerokim echem odbijają się, właściwie konsekwentnie od kilkunastu miesięcy, relacje wewnętrzne, związane z teamem polskiej tenisistki.

Mocne słowa o sytuacji Igi Świątek. Ekspert nie ma żadnych wątpliwości

Kolejnym takim głosem są słowa wypowiedziane przez Dawida Olejniczaka. Cenionego komentatora tenisa, w przeszłości również zawodowego tenisistkę. Olejniczak zabrał głos ws. sztabu szkoleniowego Igi Świątek oraz pewności siebie, a raczej jej braku, w przypadku polskiej tenisistki – zwłaszcza w ostatnich miesiącach.

– To są naczynia połączone. Kiedyś, jak grałeś z linii końcowej i wiedziałeś, że przebijesz wszystko, niezależnie kto stoi po drugiej stronie, to ta sfera mentalna odgrywała mniejsze znaczenie, bo byłeś pewny siebie. Kiedy nagle plan A przestał działać, a z planem B bywało różnie, to wtedy pojawiały się doniesienia o sferze mentalnej. Musi być zrobiony porządek. Nie może być tak, jak było w Miami. Tam rady dawały osoby, które nie powinny ich dawać. To w skali światowego sportu rzecz bez precedensu. Trener w każdym sporcie musi mieć posłuch, musi być szeryfem, czasami dyktatorem. Szkoleniowiec musi w odpowiednim momencie przybrać odpowiednią rolę. Czasami musisz być ojcem, kolegą, a czasem surowym nauczycielem i wyłożyć kawę na ławę – powiedział Olejniczak w trakcie programu Polsat Sport Talk.

Przypomnijmy, że Świątek w swoim ostatnim występie odpadła w ćwierćfinale podczas turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka została ograna przez Rosjankę Mirrę Andriejewą.

Triumf na niemieckiej mączce zanotowała za to Kazaszka Jelena Rybakina.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

