Aryna Sabalenka zgarnęła światową nagrodę. Przerwana seria Igi Świątek

Białorusinka drugi raz z rzędu zakończyła rok jako liderka rankingu WTA, po osiągnięciu trzech finałów Wielkiego Szlema i zwycięstwie w US Open.

Sportswoman Of The Year zostawały do tej pory tylko cztery tenisistki. Kwartet ten tworzą Jennifer Capriati (2002), Serena Williams (2003, 2010, 2016 i 2018), Justine Henin (2008) oraz Naomi Osaka (2021).

Aryna Sabalenka laureatką Laureus World Sports Awards. Wyjątkowe wyróżnienie

Co ciekawe, kilkukrotnie do Laureus World Sports Awards nominowana była Iga Świątek. W 2021 roku Polka walczyła o tytuł debiutantki roku, a w kolejnych edycjach – o miano sportsmenki roku. Za każdym razem statuetka wędrowała jednak w inne ręce.

W przypadku polskich akcentów swoją nagrodę zgarnął za to Robert Lewandowski. W 2022 roku piłkarz otrzymał wyróżnienie w kategorii: Wyjątkowe osiągnięcie. Doceniono wówczas pobicie przez Polaka słynnego strzeleckiego rekordu Gerda Müllera. W jednym sezonie ligowym niemieckiej Bundesligi RL9 ustrzelił wówczas rekordowe 41 goli.

Warto również dodać, że w kategorii „Action Sportsperson Of The Year” w 2025 roku nominację otrzymała Aleksandra Mirosław. Ostatecznie mistrzyni

Laureus World Sports Awards, nazywane „sportowymi Oscarami”, przyznawane są od 2000 roku. Zwycięzcy większości kategorii wybierani są przez członków Laureus World Sports Academy, którą tworzy ponad 60 legend światowego sportu. Jedynie o wyborze sportowego momentu roku decyduje głosowanie publiczne.

Co ciekawe, wśród wyróżnionych w edycji 2026 znaleźli się m.in. wspomniany tenisista Carlos Alcaraz (najlepszy sportowiec), Toni Kroos – były piłkarz m.in. Realu Madryt (największa inspiracja), czy mistrz świata w Formule 1 Lando Norris (Laureus World Breakthrough of the Year).

