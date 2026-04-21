Niepokojące wieści ws. sytuacji Igi Świątek. Właśnie to ogłoszono!

W czym dokładnie rzecz? Niestety, mnożą się sytuacje, w których z turnieju w stolicy Madrytu wycofują się zarówno tenisistki, jak i tenisiści. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że mowa o ostatniej prostej przed wielkoszlemowym Roland Garros.

WTA 1000 Madryt: Kolejne tenisistki wycofują się z turnieju!

Warto przypomnieć, że w stolicy Hiszpanii Świątek triumfowała w 2024 roku. Mączka jest naturalnym środowiskiem dla polskiej tenisistki, więc z pewnością Polka będzie w gronie faworytek do dobrego wyniku na hiszpańskich kortach.

Póki co mnożą się jednak wspomniane informacje, dotyczące kolejnych rezygnacji. Z turnieju kobiet w Madrycie wycofały się m.in. Karolina Muchova, Emma Navaroo, Emma Raducanu, Maya Joint oraz Amanda Anisimova. I ta grupa nadal rośnie.

Co ciekawe, wycofanie się tej ostatniej – amerykańskiej tenisistki – sprawiło, że w I rundzie Magdalena Fręch będzie mieć tzw. wolny los.

Rywalką Świątek w pierwszym meczu w Madrycie będzie reprezentująca Australię Daria Kasatkina (75. WTA) lub jedna z kwalifikantek.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

