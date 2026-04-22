Widoczna zmiana u Igi Świątek. „Nie chcę niczego sugerować…”

Nie ulega wątpliwości, że poczynania Igi Świątek pod batutą nowego trenera, są bacznie obserwowane nie tylko w Polsce. Odkąd Francisco Roig przejął stery, zastępując Wima Fissette’a, ze szczególną uwagą należy spoglądać na to, co dzieje się właśnie tu i teraz.

Sezon na kortach ziemnych nastał na dobre, a gdzie jak gdzie, ale właśnie na słynnej mączce najlepsza polska tenisistka czuje się najlepiej.

Ekspert o zmianie u Igi Świątek. Ważne słowa przed turniejem w Madrycie

Jak ocenić występ Świątek w Stuttgarcie? Wydaje się, że Polka zaprezentowała lepszy tenis, aniżeli miało to miejsce w okresie… schyłkowego Fissette’a. Porażka w Miami Open (WTA 1000) z Magdą Linette, niezależnie od klasy sportowej tenisistki z Poznania, była tego najlepszym – negatywnym przykładem.

W Stuttgarcie Polka dotarła do ćwierćfinału imprezy (WTA 500), przegrywając po równym meczu z Mirrą Andriejewą. Świątek nie wykorzystała kilku szans, żeby ograć Rosjankę i to się zemściło i zakończyło ostateczną porażką w trzech setach.

Karol Stopa, wieloletni komentator tenisowych turniejów, związany z Eurosportem – zwrócił uwagę na jeden, istotny element, który będzie różnił zakończony turniej w Stuttgarcie, a nadchodzące wyzwania w Madrycie.

Nie jest bowiem tajemnicą, że w Niemczech nieobecna była Daria Abramowicz. Psycholożka ze sztabu Świątek ma być obecna w stolicy Hiszpanii.

– Obaj wiemy, że Madryt będzie troszkę innym turniejem. Tutaj w boxie siedziało czterech panów. W Madrycie dojdzie jeszcze jedna osoba, której w Stuttgarcie nie było. Nie chcę niczego sugerować, bo to nie mój zamiar. Ale większość napięć, jakie oglądaliśmy ostatnimi czasy, kręciła się dookoła jakichś relacji dookoła, pomiędzy osobami z boxu a grającą na korcie Igą. Nie wiem, na pewno zmieni się punkt odniesienia. Zmienią się też relacje, rozmowy w samym boxie. To po prostu będzie inaczej wyglądało. Dlaczego tak mówię? No bo przerobiliśmy i podczas współpracy z Piotrkiem Sierzputowskim, i podczas tej z Tomkiem Wiktorowskim, a także w trakcie współpracy z Wimem Fissettem – przyznał Stopa na kanale „Trzeci Serwis” na YouTube.

Rywalką Świątek w pierwszym meczu w Madrycie będzie reprezentująca Australię Daria Kasatkina (75. WTA) lub jedna z kwalifikantek. Spotkanie ma zostać rozegrane w najbliższy czwartek (tj. 23 kwietnia).

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

