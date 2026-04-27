Iga Świątek zabrała głos po koszmarze. Kibice są mocno zaniepokojeni

Tego typu obrazki, akurat z udziałem najlepszej polskiej tenisistki, są rzadkością. Iga Świątek pod względem fizycznym, właściwie od początku swojej seniorskiej kariery, prezentowała się i prezentuje bardzo dobrze. Przygotowanie do obciążeń w sezonie, w głównej mierze dzięki trenerowi motorycznemu, Maciejowi Ryszczukowi, jest w przypadku Polki na najwyższym możliwym poziomie.

Problemy zdrowotne Igi Świątek. Czy Polka zagra w turnieju w Rzymie?

Trudno jednak skutecznie rywalizować na korcie, kiedy organizm jest zaatakowany przez wirus. A tak, z tego co można było usłyszeć i wyczytać w doniesieniach medialnych, było w przypadku Świątek i jej kreczu w Madrycie.

W stolicy Hiszpanii Polka w trakcie trzeciego seta starcia z Ann Li musiała powiedzieć: Dość. Sytuacja zdrowotna była na tyle poważna, że Świątek nie była w stanie kontynuować rywalizacji. Ze łzami skreczowała, a następnie zeszła z madryckiego kortu.

Co ciekawe, pomimo zdrowotnych zawirowań, Świątek pojawiła się w mediach społecznościowych przy okazji niedzielnego (tj. 26 kwietnia) finiszu streama youtubera Łatwoganga, wspierającego podopiecznych fundacji Cancer Fighters.

Polka przekazała 100 tysięcy złotych na zbiórkę, bilety na Wimbledon na licytację, a do tego przekazała kilka krzepiących zdań, dziękując za tak szlachetną postawę.

Internauci z niepokojem spoglądali jednak na to, jak wygląda Świątek, która była wyraźnie daleko od optymalnego samopoczucia – co w pełni zrozumiałe, przy tego typu dolegliwościach zdrowotnych.

Polka zabrała głos w poniedziałek (tj. 27 kwietnia), uspokajając kibiców w kontekście swojego stanu zdrowia oraz poniekąd potwierdzając, że zagra w najbliższym turnieju.

– Cóż mogę powiedzieć? To był naprawdę ciężki dzień. Boli, gdy nie masz pełnej kontroli nad swoim występem i nie możesz być odpowiedzialna za każdą decyzję. Dziś jest trochę lepiej. Poświęcę jeszcze następny dzień albo dwa, by w pełni się zregenerować. Potem będziemy dalej ciężko pracować. Nie mogę się doczekać następnego turnieju w Rzymie – przekazała Świątek w mediach społecznościowych.

Dodajmy, że turniej w Rzymie (WTA 1000) rozpocznie się za nieco ponad tydzień. W stolicy Italii najlepsze tenisistki zagrają w dniach 5-17 maja.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

