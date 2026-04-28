Iga Świątek z niespodziewanym awansem! Polka nawet nie wyszła na kort

Iga Świątek nadal czeka na pierwszy w sezonie 2026 półfinał imprezy WTA. Polka na razie ma wyraźnie pod górkę, ale nie jest to równoznaczne z... awansem w światowym rankingu!

Paradoksalnie, układ punktów rankingowych jest tak skonstruowany, że dochodząca dalej w turnieju w Madrycie (WTA 1000) Coco Gauff, ostatecznie jednak spadnie za plecy Świątek. Jak to możliwe?

Awans Polki w rankingu WTA. Coco Gauff nie obroniła punktów w Madrycie!

Struktura klasyfikacji rankingowych wśród tenisistek i tenisistów jest dosyć specyficzna. Istotą sprawy w rankingu głównym (ATP i WTA) jest obrona punktów z poprzedniego sezonu. Co to oznacza w praktyce? Jeśli np. Iga Świątek zagrała w finale Wimbledonu, co więcej, sięgnęła po tytuł w Londynie w 2025 roku – będzie musiała powtórzyć swój rezultat, żeby nie stracić sporej puli punktów.

Niemal identyczna sytuacja spotkała właśnie Coco Gauff. Amerykanka na turniej do Madrytu przyjechała w roli ubiegłorocznej finalistki. Co ciekawe, tenisistka z USA po drodze do finału pokonała Świątek – wówczas bardzo wyraźnie 6:1, 6:1. W grze o tytuł lepsza okazała się jednak Aryna Sabalenka.

Tym razem Gauff przegrała w stolicy Hiszpanii, będąc w najlepszej 16. zmagań. W 1/8 finału od Amerykanki lepsza okazała się Czeszka Linda Noskova, która wygrała z wyżej notowaną zawodniczką w trzech setach. Tym samym Gauff straci punkty rankingowe względem tego, co osiągnęła w poprzednim sezonie.

To pozwoli Polce na wskoczenie do czołowej trójki rankingu WTA. Co ciekawe, wiceliderka – Jelena Rybakina – również pożegnała się już z turniejem w Madrycie, przegrywając na etapie 1/8 finału. Sensację sprawiła Rosjanka, która od pewnego czasu reprezentuje Austrię – czyli Anastazja Potapowa.

Ciągle w świetnej formie jest za to numer 1, Aryna Sabalenka. Wiele wskazuje na to, że Białorusinka zmierza po udaną obronę tytułu mistrzowskiego w Madrycie.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

