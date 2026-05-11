Zaskakująca książka o Idze Świątek. „Publikacja, która wprowadza w błąd”

O zaskakującym przypadku poinformował portal Wirtualne Media. Okazuje się, że na rynku pojawiła się biografia Igi Świątek pt. „Iga. Cena zwycięstwa” od wydawnictwo Bare & Bloom. Publikacja, która wzbudza w przestrzeni internetowej spore emocje.

Team Igi Świątek odcina się od biografii. „Dużo błędów faktograficznych”

Jak przekonuje wydawnictwo na swojej oficjalnej stronie internetowej, autor biografii wykonał mrówczą pracę przy przygotowaniach do publikacji.

„Piotr Nowakowski przez dwa lata rozmawiał z ludźmi ze środowiska, którzy prosili o anonimowość. Zebrał to, czego oficjalne wywiady nigdy nie pokażą – i napisał jedyną biografię Igi Świątek, przy której nawet jej najbliżsi milczą” – czytamy na stronie internetowej, gdzie dostęp do ebooka można zdobyć za dosyć okazyjną, jak na wydawnicze realia, kwotę.

Jest też dostępny fragment publikacji książki, która zestawiona jest m.in. z książkami o historiach Taylor Swift, Dody, czy Roberta Lewandowskiego.

„W ciągu tych trzydziestu dni Iga nie udzieliła ani jednego wywiadu. Jej konta w mediach społecznościowych milczały. Ci, którzy próbowali się do niej dostać – dziennikarze, znajomi, ludzie ze środowiska – napotykali mur. Mur zbudowany z prawników, menedżerów i protokołów, które w takich sytuacjach uruchamiają się automatycznie, jak systemy obronne. Za tym murem była Iga. Co robiła, co czuła, czy płakała – tego nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. A domysły środowiska tenisowego były różne…” – to fragment z tego, co pojawia się w ebooku wydawnictwa Bare & Bloom.

Jaka jest reakcja ze strony teamu Igi Świątek? Jednoznaczna. Widać, że publikacja w żaden sposób nie była konsultowana z ludźmi, którzy współpracują na rzecz tenisistki, zajmując się m.in. kwestiami wizerunku czołowej tenisistki świata.

– Nie mamy nic wspólnego z publikacją ani z podmiotem prowadzącym stronę Bare & Bloom. Nikt z zespołu Igi nie był konsultowany w sprawie tej publikacji i nie udzielaliśmy zgody na wykorzystanie wizerunku, nazwiska czy marki Igi w kontekście tego typu materiałów […] To nieautoryzowana publikacja, która wprowadza odbiorców w błąd, sugerując oficjalny związek z Igą. Dodatkowo zawiera dużo błędów faktograficznych – przekazała menedżerka tenisistki Daria Sulgostowska dla Wirtualnych Mediów.

Przypomnijmy, że Świątek jest sześciokrotną zdobywczynią turniejów Wielkiego Szlema. Cztery razy wygrywała na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu oraz po razie – w US Open (Nowy Jork) oraz Wimbledonie (Londyn).

