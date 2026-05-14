Iga Świątek zdradziła sekret swojego sukcesu. „Tak, wprowadziłam to”

Co więcej, Iga Świątek awans do półfinałów w stolicy Italii wywalczyła wręcz koncertowo. Ogranie zawodniczki z czołowej dziesiątki rankingu WTA w godzinę, robi wrażenie. Jessica Pegula nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu z Polką, przegrywając ćwierćfinał bardzo gładko 1:6, 2:6.

WTA 1000 Rzym: Iga Świątek zdradziła sekret. Teraz zagra z Ukrainką

Świątek prezentuje się na korcie coraz lepiej. Widać, że zmiana w sztabie szkoleniowym, przyniosła pozytywny skutek. Franciso Roig, czyli postać kojarzona z czasami jego pracy w teamie Rafaela Nadala, ma dobry wpływ na grę Polki.

Co więcej, wydaje się, że sam „Rafa” również mógł dołożyć swoją sporą cegiełkę do lepszego zachowania Świątek na kortach ziemnych. Choć w przypadku Polki trudno mówić, żeby miała ona jakieś deficyty w grze na mączce. Mowa przecież o tenisistce, która mając dopiero 24 lata, ma już na swoim koncie m.in. czterokrotny triumf na kortach wielkoszlemowych im. Rolanda Garrosa. Czyli właśnie na swojej ulubione, ceglanej nawierzchni, na której tak dobrze odnajduje się również podczas turnieju w Rzymie.

Dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski zapytał Polkę po wygranej nad Pegulą, o wpływ Nadala na jej grę. I podpowiedzi Hiszpana, czy wdrożyła to, co wskazywał wielki mistrz.

– Tak, wprowadziłam to. Ogólnie wszystko, co „Rafa” powiedział, było spójne z tym, co Francis powtarza mi na co dzień. Cieszę się, że mam więcej automatyzmu. Teraz czuje się inaczej – przyznała Świątek podczas konferencji prasowej w Rzymie.

twitter

Kolejny sprawdzian, jak sprawdza się polsko-hiszpańskie połączenie, już w czwartkowy (tj. 14 maja) wieczór. Świątek zagra bowiem w półfinale imprezy w Rzymie. Polka zmierzy się z Eliną Switoliną. Ukrainka w kapitalnym stylu odwróciła losy ćwierćfinału z jedną z głównych faworytek do tytułu – Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Jak będzie w starciu Świątek – Switolina. To okaże się już od 20:30 polskiego czasu. Właśnie wtedy rozpocznie się półfinałowe granie w Rzymie. Transmisje z turniejów WTA przeprowadza Canal+ Sport, internetowo można skorzystać z platformy Canal+ Online.

Czytaj też:

Doprowadziła Arynę Sabalenkę do rozpaczy. Teraz ograła koszmar Igi ŚwiątekCzytaj też:

Zaskakująca książka o Idze Świątek. „Publikacja, która wprowadza w błąd”