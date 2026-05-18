Polka zachwyca w Paryżu. Będzie przełom w trakcie Roland Garros?

Maja Chwalińska to bez wątpienia jedna z najciekawszych polskich tenisistek ostatnich lat. Prywatnie przyjaciółka Igi Świątek, jest świetnie wyszkolona technicznie i tylko ze względu na brak odpowiedniej siły fizycznej, nie rozmawiamy w jej kontekście o miejscu w czołowej 100. rankingu WTA. To bowiem przekłada się również na podatność na kontuzje i urazy ze strony Chwalińskiej. A taki scenariusz nie pomaga w kontekście budowaniu swojej rankingowej pozycji na świecie.

Maja Chwalińska z awansem. Rozczarowanie meczem Lindy Klimovicovej

Chwalińska, która zajmuje obecnie 116. miejsce w rankingu WTA, udanie rozpoczęła swoją przygodę podczas wielkoszlemowego wyzwania w Paryżu. Polka w I rundzie kwalifikacji ograła Francuzkę Alice Rame 6:0, 6:3. Chwalińska rozpoczęła mecz od wygrania siedmiu gemów z rzędu. Dopiero przy stanie 6:0, 1:0 reprezentantka gospodarzy zdołała ugrać cokolwiek więcej, ale i tak niewiele to dało, patrząc całościowo na rywalizację.

Chwalińska czuła się pewnie, pokazała ciekawy tenis, a dodatkowo miała okazję zagrać na korcie zadaszonego obiektu Suzanne Lenglen, czyli drugiej największej arenie paryskiego kompleksu.

Polka popisywała się m.in. takimi zagraniami, odbijając piłkę raz to lewą, a raz prawą ręką. Trzeba otwarcie przyznać, to był udany występ Polki, którą do awansu do turnieju głównego dzielą jeszcze dwie wygrane.

Rozczarowujący wynik zanotowała za to Linda Klimovicova. Urodzona w Czechach, ale reprezentująca Polskę tenisistka, przegrała w poniedziałkowej (tj. 18 maja) popołudnie z Serbką Lolą Radivojević w dwóch setach. To spore rozczarowanie.

W kwalifikacjach w Paryżu zagra jeszcze jedna z Polek, najbardziej doświadczona z wymienionej trójki – Katarzyna Kawa.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 będą pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja będzie dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca. W drabince głównej singla znajdą się zawodnicy z pierwszych 104 miejsc rankingów WTA i ATP, a także 16 kwalifikantów i 8 osób z „dzikimi kartami”.

Spośród polskich akcentów pewni udziału są: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

