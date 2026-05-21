Rusza Roland Garros. Polacy znają już drabinkę, Świątek może czekać gigantyczne wyzwanie

Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju Roland Garros, zaliczanego do Wielkiego Szlema. Jeśli chodzi o mężczyzn plasowany na 78. miejscu w rankingu ATP Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, który aktualnie znajduje się na 39. pozycji. Zwycięzca z tej pary stanie przeciwko wygranemu z duetu Eliot Spizzirri – Frances Tiafoe, którzy są plasowani odpowiednio na 92. i 21. miejscu.

Kamil Majchrzak, który znajduje się na 77. pozycji wśród mężczyzn stawi czoła Alejandro Tabilo z Chile, który okupuje 35. miejsce. Wygrany w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Valentin Vacherot (18. ATP) – zwycięzca kwalifikacji lub szczęśliwy przegrany.

Roland Garros. Polacy z Igą Światek na czele znają przeciwników, Maja Chwalińska czeka na losowanie

Jeśli chodzi o kobiety, to trzecia rakieta świata Iga Świątek stanie naprzeciwko Emerson Jones. Australijka zajmuje 136. pozycję w rankingu WTA. W kolejnej rundzie dojdzie do pojedynku z Sarą Bejlek z Czech, która jest 35. rakietą, albo zawodniczką, która do turnieju głównego dostanie się z kwalifikacji. Być może będzie to Maja Chwalińska, która plasuje się na 116. miejscu w światowym tenisie. Losowanie nastąpi po wszystkich meczach eliminacji.

Magda Linette, która plasuje się na 57. miejscu wśród kobiet stawi czoła Czeszce Terezie Valentovej, która zajmuje 43. pozycję w rankingu WTA. W drugiej rundzie któraś z tenisistek powalczy z lepszą z pary: Jelena Ostapenko – Ella Seidel. Łotyszka i Niemka plasują się odpowiednio na 29. i 97. miejscu w kobiecym tenisie. Jeśli Linette i Świątek wygrają swoje mecze, zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie. Świątek trudny bój czekałby również z Ostapenko, z którą nie wygrała nigdy w karierze na sześć prób.

Magdalena Fręch trzy razy kończyła French Open na drugiej rundzie. Jak będzie tym razem?

Przeciwniczką 49. w rankingu WTA Magdaleny Fręch będzie Elena-Gabriela Ruse z Rumunii, która zajmuje 75. pozycję w światowym rankingu. Zwyciężczyni w kolejnej rundzie zmierzy się z Liudmiłą Samsonową z Rosji, 20. w rankingu WTA, lub Szwajcarką Jil Teichmann, która jest 207. rakietą świata.

