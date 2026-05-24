Iga Świątek zaczyna Roland Garros! Gdzie i kiedy oglądać mecz Polki?

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość kibiców z Polski oczekuje na udane występy Igi Świątek. Gdzie, jak gdzie, ale w stolicy Francji – Królowa Paryża – czuła się i czuje wyjątkowo dobrze.

Iga Świątek zaczyna grę we Francji. Oto pierwsza przeszkoda Polki!

Co do przeciwniczki Świątek, Polka swój pierwszy mecz podczas RG 2026 rozegra w najbliższy poniedziałek (tj. 25 maja).

Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie mająca dopiero 18 lat Australijka Emerson Jones, która w światowym rankingu WTA zajmuje 136. miejsce.

Za to niedzielę (tj. 24 maja) swoje mecze zagrają dwie polskie singlistki, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Warto dodać, że w turnieju wystąpi jeszcze Maja Chwalińska, która pokonała trzystopniowe kwalifikacje do RG 2026. Jeśli mowa o męskim turnieju, w singlu zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

AKTUALIZACJA: Organizatorzy poinformowali o godzinach poniedziałkowych meczów. Jako pierwsza na kort wyjdzie Chwalińska, od godziny 11:00 w starciu z... mistrzynią olimpijską IO 2024, właśnie z paryskich kortów, Chinką Qinwen Zheng. Godzinę poźniej (tj. 12:00) do gry wkroczy Świątek, prywatnie przyjaciółka Chwalińskiej.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

