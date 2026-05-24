Rakieta spadła tuż obok domu. Szokujące wyznanie i łzy znanej tenisistki

Marta Kostiuk to jedna z tych tenisistek, które z pewnością mają potencjał do osiągnięcia naprawdę dużego wyniku podczas Roland Garros 2026. Ukrainka kilka tygodni temu triumfowała w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Następnie Kostiuk wycofała się z rywalizacji w Rzymie, ze względu na problemy zdrowotne, o których otwarcie mówiła. Teraz jednak ma za sobą już pierwszy występ na kortach im. Rolanda Garrosa.

Marta Kostiuk poruszająco o Ukrainie. Koszmarny atak w Kijowie

Ukrainka wygrała z Oksaną Sielechmietjewą – wygrywając 6:2, 6:3. Mająca 23 lata Kostiuk po wygranej dała upust emocjom, mówiąc, jak ważny był to dla niej sukces. A dodatkowo, gdzie uciekały jej myśli w trakcie dnia.

– Jestem dziś niesamowicie dumna z siebie. Myślę, że to był jeden z najtrudniejszych meczów w mojej karierze. Dziś rano, 100 metrów od domu moich rodziców, rakieta zniszczyła budynek. To był bardzo trudny poranek. Nie wiedziałam, jak ten mecz się dla mnie potoczy. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzę. Część poranka przepłakałam. Nie chcę dziś mówić o sobie. Bardzo się cieszę, że dotarłam do drugiej rundy, ale wszystkie moje myśli i całe moje serce, należą dziś do ludzi na Ukrainie. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście. Sława Ukrainie – powiedziała ukraińska tenisistka po wygranym meczu.

Warto dodać, że Kostiuk kilka tygodni temu była w Kijowie i trenowała, wrzucając zdjęcia i filmy ze stolicy Ukrainy. Niestety, Rosjanie nadal przeprowadzają bestialską ofensywę na terenach naszego wschodniego sąsiada.

Wydarzenia z nocy z 23 na 24 maja były jednymi z najbardziej intensywnych pod względem ataku rakietowego na Kijów od czasu wybuchu wojny.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

