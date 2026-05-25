Egzekucja Igi Świątek w Paryżu. Rywalka patrzyła z niedowierzaniem

Przed rozpoczęciem meczu faworytka spotkania była jedna. Iga Świątek na kortach im. Rolanda Garrosa czuje się wyjątkowo dobrze, nieprzypadkowo była nazywana Królową Paryża. Dodatkowo Polka tuż przed rozpoczęciem grania w Paryżu, pokazała się z dobrej strony podczas turnieju w Rzymie. To, że odzyskała radość z gry, dawało pozytywny wydźwięk w kontekście przyszłości na RG 2026.

Roland Garros: Imponujący start Igi Świątek. Rywalka była bezsilna

Po drugiej stronie siatki w I rundzie czekała Emerson Jones. Australijka, która z tenisistek poniżej 18. roku życia, jest sklasyfikowana w rankingu światowym WTA, najwyżej. Jones błyszczy w juniorskim tenisie, ale to seniorskie wydanie, zwłaszcza w zderzeniu z najmocniejszymi w stawce, to już zupełnie inna rzeczywistość.

Egzamin dojrzałości Jones przeszła – w przypadku kortów ziemnych – najtrudniejszy z możliwych. Świątek pod batutą nowego trenera Francisco Roiga, do tego z konsultacją od Rafy Nadala, plus na „swoim” terenie w Paryżu.

Trzeba jednak oddać, że Jones – o ile w pierwszym secie nie wygrała nawet ani jednego gema przy swoim serwisie – to w drugiej odsłonie opanowała już nieco emocje i była w stanie ugrać coś więcej. Świątek, turniejowy numer 3, wygrała jednak bardzo pewnie 6:1, 6:2. To była typowa, tenisowa egzekucja. O Jones z pewnością może być jeszcze głośno, biorąc pod uwagę jej talent oraz oceny ekspertów, ale na teraz Świątek jest te kilka półek wyżej od Australijki.

Warto dodać, że Świątek tym samym dołączyła do trzech Polek w singlu, które również zaczęły RG 2026. Od wygranych. W niedzielę (tj. 24 maja) były to Magda Linette i Magdalena Fręch, a w poniedziałek Maja Chwalińska.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

