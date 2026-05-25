Były trener Igi Świątek kontratakuje! Zadziwiający ruch przed Roland Garros

Co do belgijskiego szkoleniowca, w ostatnich kilkunastu miesiącach jego postać kojarzona była głównie z Igą Świątek. Polka związała się z nim w październiku 2024 roku. To był pierwszy zagraniczny trener dla najlepszej polskiej tenisistki w jej dotychczasowej karierze.

Wim Fissette wszedł w buty Tomasza Wiktorowskiego. Wyzwanie dla Belga z pewnością było spore.

Victoria Mboko zaczaruje w Paryżu? Wim Fissette na czele teamu Kanadyjki

Czy ostatecznie połączenie belgijsko-polskie wypaliło? Trudno jednoznacznie stwierdzić, z pewnością wielkim wynikiem było zwycięstwo Świątek w legendarnym Wimbledonie w 2025 roku. Z drugiej strony, Polka nie zdołała zwyciężyć na kortach im. Rolanda Garrosa w tym samym sezonie – odpadając w półfinale z Aryną Sabalenką.

Do rozstania Fissette'a z Polką doszło pod koniec marca 2026. Belg nie musiał długo czekać na nową pracę. Fissette pojawił się na treningach Victorii Mboko. Kanadyjka to wielki talent, który błyskawicznie przebił się do światowej czołówki. Mając zaledwie 19 lat Mboko jest już w czołowej dziesiątce rankingu WTA.

Już podczas majowego turnieju w Strasbourgu (WTA 500) było widać rękę Belga w grze Kanadyjki. Mboko lepiej poruszała się na korcie ziemnym, dodatkowo była bardziej cierpliwa w swojej grze, nie budując jej tylko o szybkie „strzały”, czyli albo winner – albo niewymuszony błąd i punkt na korzyść rywalki.

Kanadyjka dotarła zresztą do finału imprezy, przegrywając dopiero w grze o tytuł z bardziej doświadczoną Amerykanką Emmą Navarro. To z pewnością dobry prognostyk przed RG 2026.

Paryska mączka na pewno jest lepiej znana Świątek, w porównaniu do obecnej podopiecznej Fissette'a. Polka zaliczyła już pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Wielkiego Szlema w Paryżu. Mboko zagra po raz pierwszy na RG 2026 we wtorek (tj. 26 maja).

Czy Fissette szykuje kontrę i będzie chciał ograć swoją byłą podopieczną? Mboko na pewno ma potencjał do dużych rzeczy. Świątek w Paryżu czuje się jednak bardzo dobrze. Jeśli obie tenisistki miałyby się spotkać, do starcia doszłoby – co wynika z turniejowej drabinki – najwcześniej w... finale imprezy w Paryżu.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

