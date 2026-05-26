Łzy na Roland Garros. To najbardziej wzruszający moment turnieju!

O tym, że Gael Monfils będzie żegnał się z Paryżem, informowaliśmy na łamach WPROST już kilka dni temu, przy okazji specjalnego wydarzenia, organizowanego na cześć paryżanina. Wówczas było to jednak pokazowe granie.

W poniedziałkowy (tj. 25 maja) wieczór przyszedł czas na rywalizację typowo turniejową. Na obiekcie głównym w Paryżu, wypełnionym właściwie do ostatniego miejsca, pojawili się dwaj Francuzi. Wygrał ten, który jest mniej znany, ale podobnie jak Monfils, również otrzymał tzw. dziką kartę. Ale nawet sukces Hugo Gastona nie był na tyle istotny, co pożegnanie zawodnika, który przez niemal dwie dekady, dawał mnóstwo radości paryskiej publiczności.

Pożegnanie Gaela Monfilsa. Łzy Eliny Switoliny po słowach męża

Szczególnym momentem dla zgromadzonej publiczności były słowa, które po spotkaniu, do mikrofonu wypowiedział Monfils. Nie brakowało wielu podziękowań, ale to szczególne, skierowane było do żony Francuza, obecnej na trybunach. To Elina Switolina, świetna tenisistka z Ukrainy, która mocno wspierała swojego ukochanego.

– Chciałbym podziękować mojej żonie, ponieważ bez niej może nie byłbym tu jeszcze tej nocy. Jesteśmy razem od 8 pięknych lat, wspierałaś mnie, podnosiłaś mnie na duchu, kochałaś mnie i dałaś mi największy dar w postaci naszej córki. Kocham cię – w poruszający sposób przyznał Monfils.

Ukraińska tenisistka nie wstydziła się łez. Co ciekawe, tego samego dnia Switolina awansowała do II rundy turnieju singlowego. Zawodniczka, która wróciła do zawodowego tenisa po przerwie macierzyńskiej, jest inspiracją dla kobiet na całym świecie, jak świetnie można sobie poradzić, łącząc macierzyństwo i zawodowe granie.

Nie ulega wątpliwości, pożegnanie Francuza i słowa do swojej żony, były bardzo wzruszającym momentem RG 2026.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

