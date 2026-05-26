Czarny scenariusz właśnie się sprawdził. Polak cierpiał na korcie

Alejandro Tabilo to tenisista, który do Paryża przyjechał, jako numer 38 w rankingu ATP. Perspektywa Kamila Majchrzaka była zupełnie inna. Najwyżej sklasyfikowany polski singlista przed Roland Garros 2026 był 78. pozycji.

Co jednak najistotniejsze, co pokazały wydarzenia na korcie, Majchrzak w ostatnich tygodniach cierpiał na brak regularnego grania. Związane to było z problemami zdrowotnymi. Kontuzja sprawiła, że zawodnik pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego, rozegrał tylko jeden mecz podczas niedawnego turnieju w Hamburgu. Dokładnie 18 maja. Wcześniejszy pojedynek Majchrzaka? 1 kwietnia.

Kamil Majchrzak z wyraźną porażką. Koniec polskiej serii w Paryżu

Ten brak rytmu meczowego był wyraźnie widoczny w grze Majchrzaka. Polak wyraźnie cierpiał, zwłaszcza w momentach, w których wydawało się, że może „zaczepić się” do równiejszego grania z Tabilo. Chilijczyk był tego dnia jednak tenisistą lepszym i zasłużenie awansował do kolejnej rundy.

Gdyby rozłożyć mecz na kawałki, ten najlepszy miał – z perspektywy Polaka – miejsce w trzeciej odsłonie, przegranej 4:6. Wcześniejsze Majchrzak przegrał 1:6 i 3:6.

Zakończyła się tym samym udana, zwycięska seria polskich tenisistek i tenisisty w Paryżu. Wcześniej swoje mecze wygrały bowiem: Iga Świątek, Magda Linette, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, a do tego Hubert Hurkacz.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

