Aryna Sabalenka wskazała na Igę Świątek. „Może była zagubiona”

Warto przypomnieć, że w 2025 roku Aryna Sabalenka i Iga Świątek spotkały się na etapie półfinału imprezy w Paryżu. Polka podchodziła wówczas do grania na paryskiej mączce, jako zawodniczka, która była niepokonana w turniejach Rolanda Garrosa.

A jednak, przeciwko Białorusince wygrać się nie udało. Skończyło się na trzech setach i triumfie Sabalenki. Choć finału ostatecznie tenisistka pochodząca z Mińska nie wygrała, po trofeum sięgnęła Amerykanka Coco Gauff.

Aryna Sabalenka o Idze Świątek. Ważne słowa prosto z Paryża

Czy dojdzie do powtórki i meczu Sabalenki ze Świątek w edycji 2026, tego nie wiadomo. Jest jednak jasne, że obie tenisistki są słusznie zaliczane do grona faworytek do końcowego triumfu w Paryżu.

Sabalenka po wygranej w swoim meczu podczas RG 2026, zabrała głos, odnosząc się z dużym szacunkiem do sytuacji najlepszej polskiej tenisistki. Świątek i Sabalenka przez kilka lat zdominowały scenę WTA. Białorusinka nadal jest na czele rankingu, a Polka wraca na właściwe tory, choć jako „trójka” na świecie – wyprzedza ją jeszcze Jelena Rybakina.

Co dokładnie Sabalenka powiedziała o Świątek?

– Uwielbiam patrzeć, jak zawsze jest otwarta na nowe rzeczy. Nawiązała współpracę z nowym trenerem i próbuje znaleźć coś, co działało naprawdę dobrze wcześniej. Może była zagubiona, ale teraz widzę, że jest u niej coraz lepiej, notuje progres i wraca do formy. Naturalnie zawsze będę uważać ją za jedną z faworytek – powiedziała numer 1 światowego rankingu o polskiej tenisistce.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

