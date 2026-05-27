Będzie polska bitwa na Roland Garros. Czy Iga Świątek weźmie rewanż?
Magda Linette Źródło: Newspix.pl / Pawel Andrachiewicz / PressFocus
Magda Linette zagra z Igą Świątek w III rundzie turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. W Paryżu poznanianka odprawiła w trzech setach Łotyszkę Jelenę Ostapenko.

Jeszcze kilkanaście godzin temu wydawało się, że Magda Linette może mieć spore problemy, żeby skutecznie postawić się mocno uderzającej Jelenie Ostapenko. Za sprawą heroicznej postawy tenisistka z Poznania wyszarpała bowiem sukces w I rundzie Rolanda Garrosa 2026.

Jak się jednak okazało, Polka nabrała sił i w starciu w II rundzie, pokazała jeszcze lepszy tenis. A całościowo odprawiła z kwitkiem Łotyszkę, która jest uznawana za... koszmar Igi Świątek.

Iga Świątek – Magda Linette. Polski bój o IV rundę na horyzoncie!

Środowy (tj. 27 maja) mecz II rundy w Paryżu trwał niemal równo dwie godziny. Linette rozpoczęła bardzo dobrze, bo od wygranego seta 6:2. Jak się miało okazać, taki wynik padł jeszcze dwa razy, choć w drugiej odsłonie górą była Ostapenko. Co jednak najistotniejsze, Linette zdołała ponownie wziąć sprawy w swoje ręce.

Przykład? Nieoczywisty, choć najważniejszy gem numer 5 w trzecim secie. Właśnie wtedy Polka broniła się ze stanu 15:40 przy swoim podaniu. Linette, mając w swoim sztabie Agnieszkę Radwańską, nabrała jednak pewności siebie, której wielokrotnie jej brakowało. Co widać jak na dłoni i to wcale nie muszą być dobre wieści dla Świątek.

Linette odprawiła Ostapenko 6:2 w ostatnim secie. Wspomnianego, kluczowego gema, wygrała, wychodząc na prowadzenie 3:2. I już żadnego kolejnego nie oddała, do samego końca.

Warto przypomnieć, że Świątek i Linette spotkały się stosunkowo niedawno, przy okazji meczu turnieju WTA 1000 w Miami. Na Florydzie górą była poznanianka, co wówczas uznano za wielką niespodziankę. Trudno się temu dziwić, choć następstwa tamtej porażki dla dużo wyżej notowanej Świątek, były zdecydowanie poważniejsze. Tamten mecz był ostatnim, w którym trenerem Polki był Wim Fissette. Belg stracił pracę, a obecnie szkoleniowcem Polki jest Francisco Roig.

Czego można się spodziewać po tym starciu? Z pewnością ciekawego meczu, w którym nadal faworytką będzie Świątek. Co dla bardziej doświadczonej i wyrównującej właśnie swój najlepszy start w karierze w Paryżu Linette, wcale nie jest taką złą informacją.

Ostatni raz w III rundzie RG poznanianka była w 2021 roku.

Mecz Świątek – Linette odbędzie się w najbliższy piątek (tj. 29 maja). Dokładna godzina spotkania znana będzie po opublikowaniu przez organizatorów RG 2026 rozpiski dniowej, czyli w okolice czwartkowego południa.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

Źródło: WPROST.pl / YouTube / TNT Sports / Eurosport Tennis / X / @SzymiPrzybysz