Iga Świątek zarobiła fortunę. Ile Polka zgarnęła z kortów Rolanda Garrosa?

W przypadku tenisowego kalendarza gra w turniejach Wielkiego Szlema wiąże się nie tylko z największym prestiżem, ale też największymi nagrodami, które można zainkasować. Iga Świątek jest jedną z faworytek do końcowego triumfu na kortach w Paryżu. Polka właśnie czeka na piątkowy mecz III rundy, w którym zmierzy się z Magdą Linette.

Ile zarobiła Iga Świątek? Fortuna za turniej na kortach im. Rolanda Garrosa

Pokonanie trzeciej rywalki w stolicy Francji sprawiło, że Świątek ma już gwarantowane 187 tys. euro, co w przeliczeniu daje aż ok. 792 tys. zł, o czym informuje Onet i „Przegląd Sportowy”. To jednak nie koniec, bo im bliżej finału, tym więcej można zgarnąć.

Najbardziej wyobraźnię rozbudza końcowy triumf. Gdyby Świątek po raz piąty w swojej karierze wygrała w Paryżu, najlepsza polska tenisistka zapewni sobie nagrodę w wysokości 2,8 mln euro, co w przeliczeniu wynosi w granicach 12 mln zł!

To tylko pokazuje, o jakiej skali finansowego dobrobytu mowa, oczywiście w przypadku gry na tym najwyższym, możliwym poziomie. Druga strona medalu jest bowiem taka, że nie wszyscy tenisiści i nie wszystkie tenisistki mogą sobie pozwolić na nagrody tego typu. Tenisowy świat jest bowiem naprawdę spory, a na sam szczyt dociera garstka zawodniczek i zawodników.

Co z pewnością jeszcze bardziej podkreśla, o jakiej skali sukcesu mowa, w przypadku polskiej tenisistki – obecnie trzeciej w rankingu światowym WTA.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Będzie polska bitwa na Roland Garros. Czy Iga Świątek weźmie rewanż?Czytaj też:

Koszmarna kontuzja podczas Roland Garros. Krzyk i łzy rozpaczy na korcie