Iga Świątek trafiła najgorzej, jak mogła. Złe wieści dla Polki prosto z Paryża

Iga Świątek w piątek (tj. 29 maja) zapewniła sobie miejsce w IV rundzie tegorocznego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. W Paryżu Polka pokonała... inną naszą reprezentantkę, Magdę Linette. Po całkiem ciekawym spotkaniu Świątek wygrała 6:4, 6:4.

Marta Kostiuk rywalką Igi Świątek. Będzie szlagierowy mecz w Paryżu?

Teraz poprzeczka będzie zawieszona dużo wyżej. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem Marta Kostiuk. Ukrainka w ostatnim czasie jest nie do powstrzymania na mączce. Kostiuk zanotowała serię aż 15 wygranych meczów z rzędu. Co ciekawe, seria ta wystartowała podczas meczu... Polska – Ukraina w ramach Billie Jean King Cup.

W Gliwicach Kostiuk uporała się wówczas z liderką polskiej drużyny – pod nieobecność m.in. Świątek – Magdą Linette.

Jakiego meczu spodziewać się w rywalizacji Świątek – Kostiuk? Z pewnością bilans bezpośrednich meczów przemawia za Polką. Kostiuk trzykrotnie próbowała ograć Świątek i ta sztuka nie udała się Ukraince w żadnym z podejść. Polska tenisistka wygrywała w Cincinnati (2024), Indian Wells (2024) oraz... na Roland Garros (2021).

Teraz to jednak już inna Kostiuk. Ukrainka pod batutą polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej gra obecnie swój najlepszy tenis w karierze. A w kontekście trwającej, paryskiej imprezy, nieprzypadkowo traktowana jest, jako „czarny koń” do naprawdę dużego wyniku. Kostiuk i Zaniewska muszą jednak pamiętać, że po drugiej stronie siatki stanie Królowa Paryża.

Świątek akurat w przypadku turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa, jest wyzwaniem z najwyższej możliwej półki.

Kiedy odbędzie się mecz Świątek – Kostiuk? Dokładna godzina nie jest znana, ale z pewnością będzie to niedziela (tj. 31 maja).

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

Czytaj też:

Polka wycofała się z Roland Garros. Koszmar rozegrał się na oczach kibicówCzytaj też:

Morderczy bój Huberta Hurkacza. Polak dokonywał w Paryżu cudów!