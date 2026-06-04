Łzy Mai Chwalińskiej w Paryżu. Co za wieści z Roland Garros!

Maja Chwalińska na kortach im. Rolanda Garrosa osiągnęła życiowy sukces. Mająca 24 lata tenisistka po raz pierwszy zameldowała się w turnieju głównym wielkoszlemowego turnieju w stolicy Francji. Chwalińska poszła za ciosem i najpierw znalazła się w drugim tygodniu grania na paryskiej mączce, a w środę (tj. 3 czerwca) dołożyła awans do najlepszej czwórki w rywalizacji singlistek.

Nie ma co ukrywać, postawą polskiej tenisistki zachwycony jest cały świat. Legenda tenisa Chris Evert na antenie Eurosportu wprost przyznała, że Polka jest wspaniałą zawodniczką do oglądania, ze względu na swój urozmaicony tenis i szeroki wachlarz zagrań.

Maja Chwalińska – Diana Sznajder. Gdzie i kiedy oglądać półfinał Roland Garros?

Łzy, które pojawiły się na twarzy Chwalińskiej po wejściu do półfinału Roland Garros 2026, są w pełni uzasadnione. Do Paryża Polka przyjeżdżała z celem wejścia do czołowej setki rankingu WTA. Ze względu na swoją wyśmienitą grę, Chwalińska po RG 2026 będzie na 30. miejscu w światowym zestawieniu.

Dodatkowo Polka już teraz pobiła swój rekord zarobionych pieniędzy, zderzając to, co wywiezie z Paryża z tym, co... zarobiła przez całą swoją dotychczasową karierę. Co też pokazuje, o jakiej skali sukcesu mowa. Pieniądze to jednak nie wszystko. Historia przyjaciółki Igi Świątek jest w tym wypadku najbardziej inspirująca. Dziewczyna, która ma 24 lata, jeszcze kilkadziesiąt miesięcy wcześniej nie była pewna, czy wróci do zawodowego tenisa. A jednak, zdołała postawić na to, co kocha, a w Paryżu przedstawiła się wielkiemu światu tenisa, zdobywając serca kibiców, dziennikarzy, legend, czy ekspertów.

W półfinale Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Sznajder. Rywalka Polki sensacyjnie ograła w ćwierćfinale Arynę Sabalenkę. Wala o finał Chwalińskiej i Sznajder rozpocznie się około godziny 16:30, w czwartek (tj. 4 czerwca). Wcześniej na korcie pojawią się dwie pozostałe półfinalistki, czyli Ukrainka Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa – również z Rosji.

Ta pierwsza wyeliminowała w meczu IV rundy paryskiego turnieju Igę Świątek.

Początek meczu Kostiuk – Andriejewa o godzinie 15:00. Finał RG 2026 pań zaplanowano na sobotę (tj. 6 czerwca).

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

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